«Безумно вкусно!»: Ивлев дал авторский рецепт селедки под шубой с крабовыми палочками

Ведущий программ «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев поделился на своем YouTube-шоу Ivlev Chef фирменным рецептом салата «сельдь под шубой». Кроме рыбы телеповар кладет в него крабовые палочки и щучью икру. Впрочем, рецепт отличается от классического не только этим…

«Главное отличие моей версии от классической — простота!» — заявил шеф.

Ингредиенты из расчета на одну порцию: по 100 граммов картофеля, селедки пряного посола и отварной свеклы, 40 граммов моркови, 1 яйцо, 40 граммов щучьей икры, 60 граммов крабовых палочек, майонез.

Ивлев заметил, что икра щуки стоит недорого, однако нравится почти всем, кроме того, она дает блюду неповторимую изюминку. «Получается безумно вкусно!» — сказал ведущий.

Лук Константин не использует в закуске, а картофель запекает в духовке, однако повар считает, что можно и отварить клубни. Первым слоем он кладет картошку и только сверху нее сельдь. По мнению повара, масло от рыбы усиливает вкус овоща. Клубни он разминает вилкой, а не трет на терке. Слои мужчина, к слову, выкладывает обычно не на блюде или в салатнике, а на плоской тарелке в специальную форму, которую потом убирает.

После картошки Ивлев кладет слой селедки, порезанной на кубики, распределяет по ней щучью икру, размазывая, но не трамбуя. Потом натирает вареную морковь, разбрасывает по икре (совсем немного), промазывает майонезом. Далее следуют крабовые палочки, затем — белок из вареного яйца (натирается мелко), опять щучья икра и слой вареной или печеной свеклы, измельченной на крупной терке. Только здесь Ивлев опять промазывает майонезом и формирует последний слой из яичного желтка (тоже натирается меленько).

Чтобы вытащить салат из формы, нужно пройтись по ее краю ножом и снять. «Красота!» — восхитился шеф собственной работой. Ранее своим рецептом сельди под шубой поделилась Виктория Макарская, жена актера Антона Макарского готовит его со сладким яблочком, а один слой майонеза заменяет другой ароматной смазкой.

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