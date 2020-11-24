Фитнес-идея: Высоцкая поделилась рецептом легкого салата с яблоком для перекуса

Актриса добавляет в блюдо минимум масла, делая акцент на соке лимона.

Идею вкусного и легкого перекуса предложила Юлия Высоцкая в своем кулинарном аккаунте «Едим дома!». Актриса обнародовала рецепт салата с яблоком, изюмом и кедровыми орехами.

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Для блюда необходимо взять 70 граммов салатного микса, 1 яблоко, горсть изюма и столько же кедровых орехов, стебель сельдерея, половинку лимона, чайную ложку чая, половинку чайной ложки розового перца горошком, щепотку морской соли. На заправку используется вторая половинка лимона, половина столовой ложки оливкового масла, 2 столовые ложки французской горчицы в зернах, половина чайной ложки меда.

Чай завариваем и настаиваем, заливаем изюм, даем постоять, воду сливаем, сухофрукты отжимаем.

Нарезаем яблоко соломкой, поливаем соком лимона (используем половину фрукта). Тонко нарезаем стебель сельдерея, орехи подсушиваем на сковородке.

Готовим заправку, смешав сок второй части лимона с горчицей, медом, маслом.

Выкладываем на тарелку салат, яблочко и сельдерей, заправляем полученным соусом, посыпаем перцем, орешками и изюмом.

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