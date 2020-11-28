Готовим сами: 3 интересных блюда с Ближнего Востока

Всем попробовать пора бы, как обедают арабы.

Катаеф

Сладкие дрожжевые блинчики с кремом

НАДО (на 6 порций): Для теста: 1 стакан молока · 1 ст. ложка сахара · щепотка соли · 1 ч. ложка дрожжей · 1 стакан муки.

Для крема: 300 г молока · 150 г сахара · 35 г муки · 1 пакетик ванильного сахара · 2 желтка · цедра 1 апельсина.

ГОТОВИМ:

1. Тесто: дрожжи, сахар, соль заливаем теплым молоком, размешиваем, добавляем муку, размешиваем и даем постоять полчаса в теплом месте.

2. Выпекаем небольшие блинчики (чуть меньше чайного блюдца в диаметре) только с одной стороны. Верх должен запечься, но поджаривать его не надо.

3. Теплые блины слепляем в кулечки.

4. Крем: желтки растираем с сахаром, ванильным сахаром и мукой.

5. В сотейнике молоко с цедрой доводим до кипения и вливаем в него смесь сахара и желтков. Варим до загустения, постоянно помешивая.

6. Наполняем кремом блинные кулечки, при желании посыпаем орехами.

Фалафель

Традиционная закуска из нута.

НАДО (на 4 порции): 500 г нута · 1 луковица · 1 зубчик чеснока · 1 зеленый чили · пучок петрушки · 1,5 ч. ложки зиры · 1 ч. ложка кориандра · 1/2 ч. ложки соды · 30 г панировочных сухарей · 1 л масла для фритюра · 1,5 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

1. Нут моем и замачиваем на ночь (вода должна быть выше уровня нута на 5 см).

2. Пропускаем через мясорубку или блендер нут, петрушку, луковицу, чеснок.

3. К полученной массе добавляем специи, соль и сухари и замешиваем тесто.

4. Формируем шарики с грецкий орех.

5. Масло разогреваем до 170 — 180 °С и обжариваем фалафель порциями до золотисто-коричневого цвета.

6. Выкладываем на салфетку, подаем горячим с лепешками, салатом и соусами.

Курочка манди с рисом

НАДО (на 4 порции): 8 голеней · 2 стакана риса басмати · 4 стакана воды · 1 луковица · 1 томат · 3 зеленых чили · 3 зубчика чеснока · 1 ч. ложка тертого имбиря · 3 лавровых листика · 2 стручка кардамона · 2 гвоздики, палочка корицы · 1 ч. ложка черного перца горошком · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 ст. ложки сливочного масла · соль. Для смеси специй: 1 ст. ложка кардамона · 1 ст. ложка гвоздики · 1/2 ст. ложки черного перца горошком · 1/2 ч. ложки мускатного ореха · 1/2 ст. ложки молотого имбиря · 2 лавровых листа.

ГОТОВИМ:

1. Рис промываем и замачиваем на 20 минут, просушиваем. Обжариваем стручки кардамона, гвоздику, черный перец, молотый имбирь, мускатный орех и лавровый лист 5 минут на сухой сковороде, даем остыть и перемалываем в кофемолке в порошок. Это и есть смесь бахарат.

2. Лук мелко режем и жарим в сотейнике в оливковом масле до прозрачности, добавляем чеснок и имбирь, лавровый лист, корицу, кардамон, гвоздику и черный перец.

3. Томат и чили без семян пробиваем в блендере и добавляем в сотейник, тушим 10 минут.

4. Куски курицы помещаем в сотейник, добавляем 4 стакана воды и половину смеси для манди. Тушим 15 минут, помешивая, и выключаем огонь.

5. Сливочное масло смешиваем с остатком смеси спе-ций, добавив немного соли. Вынимаем курицу и натираем сливочной смесью. Запекаем в духовке 25 минут при 200 °С до золотисто-коричневого цвета.

6. Рис обжариваем на оливковом масле 10 — 15 минут, помешивая, и отправляем в сотейник с бульоном. Тушим 10 минут под крышкой, пока вся вода не впитается.

7. Подаем рис на большом блюде, сверху выкладываем куски курицы.вкусно!

Смотрите также