«Вкус изумительный!»: Макарская раскрыла новый рецепт селедки под шубой с яблоком

Певица Виктория Макарская поделилась с Teleprogramma.pro семейным рецептом салата «селедка под шубой», который всегда есть на ее новогоднем столе. «Вкус изумительный!» — говорит про свое блюдо певица. По ее словам, неповторимость кулинарному шедевру дает подсолнечное масло с запахом, а также яблоко. Гости за столом обычно интересуются «секретным ингредиентом».

«В салате «селедка под шубой» самое главное — это вкуснейшая жирная слабосоленая селедка залом. Чем ее большее — тем лучше, я никогда ее в один слой не делаю. Если селедка слишком соленая, ее нужно вымочить: нарезать на кусочки или в виде филе, оставить в холодной воде на пол часа. Но только не в теплой! А то она станет мягкой и рыхлой», — предупредила жена актера Антона Макарского.

Селедку порезать кубиками, выложить нижний толстый слой. «Потом я делаю слой из лука-порея, потому что обычный лук любят не все, а если порей порезать мелко-мелко, он будет не так заметен, но даст нужный вкус», — пояснила Виктория.

Далее вместо майонеза певица покрывает селедку с луком пахучим подсолнечным маслом, совсем немного, буквально обкапывая. Затем натирает крупно картошку, раскладывает сверху. «И делаю еще один слой селедки, но уже тоньше нижнего. В эту селедочку натираю на мелкой терке свежее сладкое яблоко очень тоненьким слоем. Но только не кислое!» — предупредила девушка.

Потом следует небольшой слой вареной морковки. И только здесь Виктория промазывает майонезом. «Я кладу майонез на перепелиных яйцах, можно обычный гостовский «Провансаль». После этого — еще один тонкий слой слабосоленой сельди, но она должна быть реально слабосоленой. Если она будет ядреной, получится невкусно, а если слабосоленой — выйдет шедевр! Опять кладу слой тертой картошечки, обязательно посыпаю меленьким лучком, делаю тоненький слой майонеза. И последним слоем кладу хороший сантиметровый слой тертой свеклы, которую я заранее смешиваю с майонезом и тертым чесночком (совсем немного, для запаха)», — рассказала Макарская.

Далее Виктория украшает салат рубленым зеленым луком и ветками свежего укропа.

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