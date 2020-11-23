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Идея необычного завтрака: Высоцкая дала рецепт сладких блинов из овсянки

Блюдо актриса готовит с бананом.

Идея необычного завтрака: Высоцкая дала рецепт сладких блинов из овсянки
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт нестандартного завтрака. Впрочем, блюдо можно также приготовить на десерт. Речь идет о сладком «овсяноблдине» с бананом.

Итак, понадобятся ингредиенты: 2 куриных яйца, 1 банан, 6 столовых ложек овсяных хлопьев, столько же молока.

Банан очистить и размять хорошенько при помощи вилки, смешать с яйцами, хлопьями и молоком, посолить. Измельчить при помощи блендера. Разогреть сковороду с антипригарным покрытием, пожарить из получившегося состава блин. Маслом смазывать посуду не надо.

Блин свернуть пополам, внутрь положить любимую начинку — кусочки бананов или других фруктов, сгущенное вареное молоко, зефир, конфитюр, мед, сладкий творог с сухофруктами и прочее.

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