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Красиво и просто: Высоцкая поделилась рецептом запеканки с картошкой и курицей

Актриса заливает овощи и филе птицы сливками и готовит в духовке.

Красиво и просто: Высоцкая поделилась рецептом запеканки с картошкой и курицей
Юлия Высоцкая. Шоу "Высоцкая отвечает"

В аккаунте «Едим дома!» очередной вкусный рецепт от Юлии Высоцкой – запеканка с картофелем и куриной грудкой. Попробуем приготовить?

Нам понадобятся следующие ингредиенты: 3 картошки, 300 граммов куриного филе, 200 миллилитров 20%-ных сливок, соль и смесь перцев по вкусу, 2 столовые ложки растительного масла, 50 граммов сыра.

Куриное филе и картофель нарезаем тонкими ломтиками. По отдельности обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Складываем в сковородку мякоть птицы и картошку, солим и приправляем перцем. Заливаем горячими сливками, перемешиваем и доводим до кипения.

Духовой шкаф разогреваем на 190 градусах. Перекладываем со сковородки все в форму. Посыпаем сыром, который мы натерли заранее. Запекаем 20 минут до аппетитной корочки.

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