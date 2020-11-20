«Маринуем на сутки»: Нетребко рассказала, как приготовить пряного ноябрьского гуся

Анна Нетребко живет в Вене вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. В настоящее время столицу Австрии закрыли на карантин, отменили все мероприятия, запретили работу ресторанов.

«В этом несчастливом для всех году все рестораны закрыли. Поэтому пришлось научиться делать гуся самим», — призналась Нетребко.

Оказалось, что пряный гусь — это главное блюдо ноября в Австрии. И эту трапезу организовывали в качестве повода. «Старая прекрасная традиция прохладными серыми вечерами собираться вместе», — объяснила звезда.

Поскольку теперь Нетребко умеет сама готовить гуся, она не только похвасталась результатами своего кулинарного дебюта, но и поделилась рецептом.

Для того, чтобы приготовить гуся, тушу нужно замариновать на сутки. «Для маринада я использовала соль, перец, пряные приправы (гвоздику), хрен, горчицу, майонез, инжировое варенье, горький мед (не все любят сладковатое мясо, тогда не переборщите)», — советует Нетребко.

Спустя сутки нужно начинить гуся яблочными дольками и квашеной капустой. «Где-то 4 яблока», — отмечает певица.

«И брюшко «закрепляем» зубочистками. Смазываем гуся горьким медом и помещаем в рукав со всем маринадом. Добавьте туда же немного красного вина», — рекомендует певица.

Нагреть духовку до 140 градусов и выпекать в течение четырех часов. После чего вскрыть рукав, поднять температуру до 200 градусов и еще минут на 15–20 оставить румяниться.

«Это невероятное пряное блюдо! Как раз скрасит унылые ноябрьские вечера», — отмечает Нетребко.

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