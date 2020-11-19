Сочная и нежная: Высоцкая поделилась рецептом курочки по-киприотски

В блюдо используется мякоть грудки с кожицей.

Нежную и сочную куриную грудку можно приготовить небанально, если взять на вооружение киприотский рецепт. Именно этим блюдом поделилась Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!»

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Ингредиенты: 2 пласта куриного филе с кожей, 100 граммов вяленых томатов, 100 граммов моцареллы или феты, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки рубленой зелени, столько же растительного масла, столовая ложка цедры лайма и столько же итальянских трав, соли половинку чайной ложки.

Соединяем помидоры (можно порубить) с измельченным сыром, зеленью, цедрой, чесноком, травами, солим. Грудку выкладываем на доску, отгибаем малое филе, по центру разрезаем мясо вдоль не до конца. По обеим сторонам от разреза делаем надрезы вглубь (должны получиться своеобразные «кармашки»). Начинку делим на 2 порции. Фаршируем грудку.

Соединяем края филе, накрываем частью поменьше. Можно скрепить по краям зубочистками. Греем на сковороде растительное масло, кладем кожей вниз.

Заранее вырезаем из пергаментной бумаги круг размером со сковороду, накрываем им курочку. Поверх бумаги кладем груз (к примеру, кастрюлю с водой). Жарим на температуре выше среднего минуты 3-4 с каждой стороны, переворачиваем два раза.

Подаем на стол курочку, нарезанной на кусочки, с любимым гарниром.

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