Своими руками: Согдиана поделилась рецептом приготовления домашнего сыра

Певица Согдиана не только поет и пишет песни, но и радует своих близких приготовлением различных блюд. На этот раз артистка решила рассказать своим фанатам в Instagram, как приготовить домашний сыр.

Ингредиенты: молоко 3,5 % 1 литр, 3 яйца, сметана 20% 200г, соль.

Способ приготовления: молоко нагреть в кастрюле, за это время перемешать яйца со сметаной до однородности, добавить соль. Когда молоко начинает закипать, добавить полученную смесь. На среднем огне готовим минут 5, помешивая. Начнут появляться хлопья, оставляя сыворотку. Когда хлопья станут большими, накрыть сито марлей и процедить. Закрутить сыр в марле, чтобы вода выходила. Взять любую баночку (от консервов, например), сделать снизу отверстия, чтобы уходила вода, поместить туда наш будущий сыр с марлей и поставить сверху груз (примерно 1кг или 1 литр), пока он не остынет. Надо все делать быстро, пока горячо.

Смотрите также