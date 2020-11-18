Тает во рту: Высоцкая поделилась рецептом чизкейка на основе готового печенья с апельсином

Звезда добавляет в него итальянский сливочный сыр маскарпоне.

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт чизкейка с маскарпоне и брусничным соусом.

Для песочной основы, которая просто тает во рту, понадобится 125 граммов сливочного масла, 280 граммов печенья.

В начинку пойдет 500 граммов сыра маскарпоне и столько же творога, 300 граммов сахара, 6 яиц, 1 апельсин, 40 граммов кукурузного крахмала. На соус используется 200 граммов замороженной брусники и половинка чайной ложки крахмала кукурузного.

Печенье измельчаем в крошку, соединяем с растопленным маслом, замешиваем в однородную массу, распределяем по дну формы (диаметр 24 см) и по стенкам, чтобы получилась основа высотой в 5 см. Отправляем в холодильник на 30 минут.

Соединяем сливочный сыр, творог, сахарный песок и ванилин. Выжимаем из половинки апельсина сок, вбиваем яйца, все размешиваем. Затем просеиваем сверху 40 граммов крахмала и опять размешиваем.

Бруснику размораживаем, протираем через сито, получаем 80 миллилитров сока. Доводим его до кипения. В столовой ложке холодной воды разводим половинку чайной ложки крахмала, вливаем в сок. Томим, помешивая, минуту. Снимаем с огня, остужаем.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Половину начинки распределяем по коржу. Треть брусничного соуса выливаем сверху, делаем деревянной палочкой разводы. Опять кладем начинку и выливаем соус, формируем узор тем же способом. Выпекаем час, остужаем в духовке, затем отправляем в холодильник на ночь.

Смотрите также