«Чтобы вечер был хорошим»: Анита Цой поделилась рецептом сладкого плова

Анита Цой не только поет на сцене, но и мастерски готовит на кухне. У артистки есть своя рубрика под названием «Цойкины рецепты». На этот раз она решила поделиться с фанатами в Instagram рецептом приготовления плова, только не обычного, а сладкого.

«Чтобы вечер был хорошим, его надо подсластить. В данном случае легкий, вегетарианский сладкий плов, как нельзя кстати», — написала Цой.

Ингредиенты для сладкого плова: рис лазер — 1 кг, морковь 500 г, лук репчатый — 300 г, масло подсолнечное, курдюк барашка — 50 г, горох нут — 100 г, изюм черный — 30 г, белый изюм — 20 г, инжир сушеный — 60 г, курага — 90 г, тыква — 150 г, ягода годжи — 15 г, зира — 15 г, куркума — 10 г, шафран для плова — 10 г, соль по вкусу, барбарис — 15 г.

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Способ приготовления: замочить нут на сутки. Нарезать курдючное сало маленькими кубиками, морковь — длинными полосками, лук — полукольцами, а тыкву — кубиками. Курдюк обжарить до золотистой корочки и вынуть. Обжарить лук до золотистой корочки. Добавить морковь, перемешать и обжарить. Далее добавить сладкую тыкву и обжарить. Добавить немного горячей воды и тушить все вместе. Добавить нут. Перемешать. Далее добавить инжир и курагу, два вида изюма, ягоды годжи — все перемешать. Высыпать рис, залить его горячей водой приблизительно на 2 см. Сверху посолить, посыпать куркумой для цвета, добавить зиру, шафран и барбарис. Готовить плов на большом огне, без крышки, пока вся вода не выпарится.

Как только вода над рисом испарирится, поставить огонь на минимум и закрыть плотно крышкой. Готовить в режиме томления около 25 мин. Готовый плов перемешать.

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