Просто и ярко: Высоцкая поделилась фирменным рецептом спагетти с баклажанами и чесноком

Спагетти в томатном соусе и с запеченными баклажанами предложила приготовить Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!». Рецепт довольно простой по реализации и составу. Однако на столе блюдо смотрится ярко, радуя своим ароматом собравшихся.

Ингредиенты: 250 граммов спагетти, 1 баклажан, 100 граммов сулугуни копченого, 2 ветки свежего базилика, 2 столовые ложки растительного масла, щепотка перца, чайная ложка соли. На соус пойдут консервированные в собственном соку томаты (400 граммов), лук-шалот, зубчик чеснока, пара столовых ложек оливкового масла, щепотка перца чили.

Баклажан нарезаем на тоненькие слайсы. Выстилаем противень фольгой, раскладываем по ней платины баклажана одним слоем, немного солим, перчим и сбрызгиваем маслом. Отправляем в духовку на функции гриля минут на 7-10. Запеченные баклажаны нарезаем полосками.

Беремся за соус. Лук рубим полукольцами, чеснок – мелко. На разогретом масле обжариваем лук и чеснок, приправляем чили. Потом добавляем томаты и томим все вместе на небольшом огне.

Спагетти отвариваем до состояния аль денте. Сулугуни натираем крупно, рубим базилик. Перекладываем макароны в соус, солим, перемешиваем, перекладываем в блюдо, соединяем с баклажанами, половинкой сулугуни и частью зелени, размешиваем. Раскладываем по тарелкам, сверху посыпаем остатками базилика и сыра.