Тот самый вкус: Высоцкая поделилась рецептом острой морковки по-корейски

Морковь по-корейски — закуска простая и универсальная. Ей можно разнообразить свое ежедневное меню и украсить праздничный стол, включить в состав салатов, бутербродов и шаурмы. И, что особенно приятно, себестоимость блюда выходит просто копеечная. Как быстро и просто приготовить острую морковь рассказали в интернет-проекте Юлии Высоцкой «Едим дома!»

Ингредиенты: 4 моркови, 1 столовая ложка уксуса и столько же сахара, 120 миллилитров растительного масла, 6 зубчиков чеснока, половина чайной ложки красного острого перца, чайная ложка молотого кориандра и столько же соли, 2 столовые ложки соевого соуса.

Морковку натереть, приправить солью, уксусом, сахаром, оставить на 3-4 часа настаиваться, слить жидкость. Масло накалить и залить им морковку, быстро размешать. Посыпать специями, выжать чеснок через пресс, отправить сюда же, полить соевым соусом, размешать, оставить в холодильнике на некоторое время пропитываться.