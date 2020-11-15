Из запеченных помидоров: Высоцкая поделилась рецептом легкого и ароматного супа-пюре

Это вегетарианское блюдо на основе овощного бульона.

Юлия Высоцкая на своем YouTube-шоу «Сладкое-соленое» рассказала, как приготовить легкий и сытный суп-пюре из запеченных томатов. Актриса утверждает, что блюдо получается очень ароматным и вкусным. Овощи звезда советует брать сочными, в этом кроется успех супа.

Для его приготовления возьмите 7 томатов, 2 морковки, 1 красную луковицу, 2 зубчика чеснока, 200 миллилитров овощного бульона, 2 веточки укропа, 3 столовые ложки растительного масла, 2 – сметаны, чайную ложку приправы «смесь трав», щепотку перца и соли по вкусу.

Для гренок к супу понадобятся 2 ломтя хлеба, зубчик чеснока, ложка масла растительного.

Высоцкая разрезала томаты пополам, морковь, чеснок и лук — на кусочки, разложила овощи по противню, посыпала смесью трав, полила растительным маслом, посолила, отправила в духовку. Запекла минут за 20 на 180 градусах.

Отдельно сварила бульон на основе лука, моркови и сельдерея (можно использовать другие любимые овощи). Обжарила на сухой сковороде два ломтя хлеба. Запеченные томаты с другими овощами взбила в блендере, добавив к ним бульон.

На дно тарелки положила гренку, натерла ее чесноком, сбрызнула оливковым маслом, сверху полила супом, приправила сметаной и укропом. Готово!

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