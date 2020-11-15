В сыре и сливках: Ивлев научил готовить припеченый картофель по рецепту Пушкина

Ведущий программ «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев в авторском YouTube-проекте Ivlev Chef обнародовал семейный рецепт Александра Пушкина. Повар утверждает, что великий русский поэт частенько баловал себя этим блюдом и даже упоминал его в своих произведениях. Речь идет о припеченом в сливочно-сырном соусе картофеле.

«В этом рецепте — вся русская душа!» — заявил шеф.

Нам понадобится 500 граммов картофеля в мундире, 100 граммов тертого сыра, 200 миллилитров сливок 10%, 60 граммов сливочного масла, 5 граммов петрушки, соль и перец по вкусу.

Картофель отварить в кожуре, почистить, разрезать на половины. Обжарить его на сливочном масле до румяной корочки, немного посолить в процессе.

Сливки вылить в сотейник, довести до кипения, выложить в них тертый сыр, мешать в процессе приготовления соуса. Должна получиться однородная масса, полить этим соусом картошку.

Разогреть духовку до 220 градусов и пропечь картофель 10-15 минут. Посыпать готовое блюдо рубленой петрушкой. Если украсить его икрой, то получится настоящий деликатес. Принимать в пищу самостоятельно или подавать на гарнир.

Смотрите также