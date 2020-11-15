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Идея вкусного завтрака: Высоцкая дала рецепт простого пирога с пряным творогом на готовом тесте

Вы просто начиняете пласт, сворачиваете и выпекаете в духовке.

Идея вкусного завтрака: Высоцкая дала рецепт простого пирога с пряным творогом на готовом тесте
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Global look press

Чтобы удивить близких, вовсе не нужно тратить много средств и сил. Можно купить готовое слоеное тесто, творог, зелень и приготовить вкуснятину, за которую вас будут хвалить весь день! Как это сделать, рассказала Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!»

Берем готовое слоеное тесто 250 граммов, 300 граммов творога, по пучку разной зелени (уроп, петрушка, лук), соль и перец по вкусу. На смазку пойдет 1 желток и 4 столовые ложки растительного масла.

Нарубить мелко зелень, смешать с творогом, приправить перцем и солью. Тоненько раскатать скалкой тесто и разложить по нему творожную начинку. Свернуть рулетом, а потом улиткой. Масло соединить с яичным желтком, смазать пирог. Запечь на 180 градусах около 30 минут.

Высоцкая дала рецепт простого пирога с пряным творогом на готовом тесте
Высоцкая дала рецепт простого пирога с пряным творогом на готовом тесте. Фото: www.instagram.com/edimdoma.ru/

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