Поперчить мясо и замариновать: Лариса Гузеева поделилась рецептом карпаччо

Лариса Гузеева, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, активно делится с поклонниками секретами ведения домашнего хозяйства. Актриса регулярно рассказывает, какие блюда, а главное, как она приготовила для семейного застолья.

На этот раз Гузеева показала свое карпаччо — одно из популярных блюд итальянской кухни и кулинарный символ Венеции. Телесваха сняла на видео, что у нее получилось, и рассказала секреты приготовления:

«Как я его делаю. Я покупаю вырезку – самую качественную, самую прекрасную. И я ее замораживаю. Обязательно нужно заморозить на всякий случай», — посоветовала звезда.

Далее Гузеева режет мясо на очень тонкие пластинки, которые не отбивает, а как бы разглаживает специальным молоточком. «Вот такой вот штучкой», — показала в кадре своего «кухонного помощника» Гузеева.

После этого актриса солит, перчит мясо и маринует его несколько часов. Но и это еще не все: