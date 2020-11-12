Идея завтрака от Ивлева: телеповар поделился рецептом воздушных конвертиков с творогом

Ведущий «Адской кухни» предупредил, что от вкуса блюда можно улететь.

Ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» предложил в своем YouTube-проекте Ivlev Chef забыть про банальные завтраки и приготовить нечто особенное этим утром. Попробуем?

«Друзья, сегодня расскажу вам, как удивить своих родных и близких вкусным и воздушным блюдом! Делюсь с вами рецептом бомбезных жареных конвертиков с творожной начинкой. Смотрите не улетите от вкуса! Берем на вооружение и приятного аппетита», — сказал телеповар.

Он использовал 80 граммов 5%-ного творога, 40 граммов сметаны, 5 пластиков теста Гедза (можно сделать самим по рецепту теста для чебуреков), 30 граммов цукатов (можно заменить на сухофрукты или орехи), 1 яйцо, 1 столовую ложку сахарной пудры, 2 грамма мяты, 300 миллилитров масла для фритюра.

Ивлев порубил цукаты, зелень. Взбил яйцо, смешал с творогом, мятой, цукатами. Тесто Константин промазал яйцом, на каждый кружок положил начинку и слепил нечто напоминающее вареники.

Затем их обжарил на раскаленном масле. Конвертики готовятся очень быстро, получаясь нежными и воздушными. Далее шеф посыпал блюдо сахарной пудрой, украсил цукатами и положил ложку жирной сметаны, в которую вкусно макать получившиеся конвертики.