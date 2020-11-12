Курочка «40 зубчиков чеснока»: Высоцкая рассказала, как по-новому приготовить птицу

Юлия Высоцкая предложила забыть про банальные способы приготовления курицы и пожарить ее по-новому. В кулинарном интернет-аккаунте актрисы «Едим дома!» обнародован необычный рецепт «40 зубчиков чеснока».

Необходимо взять 1 килограмм куриных бедер, столовую ложку сливочного масла, 2 столовые ложки оливкового, 40 зубчиков чеснока, 340 миллилитров сухого вина (алкоголь выпарится), столовую ложку тимьяна, 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара, столько же сливок, соль и перец по вкусу.

Подготовить чеснок, взяв именно это количество зубчиков, а также бедрышки, промыв и просушив.

Смешать два вида масел в толстостенной сковороде, поджарить курицу, чтобы получилась корочка. Вытащить бедра в тарелку, в это же масло отправить чеснок, сбавив огонь на плите. Обжарить зубчики минут пять, постоянно помешивая. Он должен стать равномерно золотистым. Добавить вино, размешать, опять положить бедрышки, приправить и потушить на среднем огне минут 30–35. Курицу опять достать и приготовить соус. Для этого взять половинку стакана жидкости из сковородки, добавить муку, взболтать, вылить назад в сковородку, смешать со сливками и потомить. Соус готов! Полить им курицу и подать на стол.