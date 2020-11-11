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«Нежнейшие»: Высоцкая поделилась рецептом мягких лепешек с чесночным маслом

Блюдо очень популярно в Индии.

«Нежнейшие»: Высоцкая поделилась рецептом мягких лепешек с чесночным маслом
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press

Индийские лепешки наан предложила приготовить Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!». Ингредиенты на них идут очень простые. Блюдо можно подавать на завтрак с чесночным соусом или успешно заменять им хлеб.

«Нежнейшие лепешки! А самое главное, что холодные лепешки не становятся каменными, они остаются такими же мягкими», — утверждает актриса.

Возьмите на тесто 2,5 стакана муки, половинку чайной ложки сухих дрожжей, 1 яйцо, чайную ложку сахара, половинку чайной ложки соли, половину стакана воды, четверть стакана растительного масла и столько же йогурта или простокваши. Также понадобится 50 миллилитров растительного масла, 2 зубчика чеснока, немного соли, чайная ложка сушеного орегано для приготовления чесночного масла на заправку. Стакан Юлия использовала в 250 миллилитров.

Разводим в теплой воде сахарный песок и дрожжи. В отдельной посуде соединяем йогурт или простоквашу с маслом, яйцом и солью. Смешиваем оба состава и постепенно вводим муку. Накрываем тесто, оставляем на 1,5 часа в теплом месте. Сильно тесто не должно подняться.

Высоцкая поделилась рецептом индийских лепешек
Высоцкая поделилась рецептом индийских лепешек. Фото: www.instagram.com/edimdoma.ru/

Затем обсыпаем стол мукой, выкладываем тесто, делим его на 15 частей, скатываем из них колобки. Тонко формируем из каждого лепешки.

Толстостенную сковороду смазываем маслом, хорошо прогреваем и жарим лепешки с каждой стороны по 3–4 минуты. Каждую лепешку смазываем чесночным маслом, выкладывая на тарелку.

Чесночное масло готовится из пропущенного через пресс чеснока, порошка орегано, соли по вкусу и масла. Просто все смешиваем.

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