«Нежнейшие»: Высоцкая поделилась рецептом мягких лепешек с чесночным маслом

Индийские лепешки наан предложила приготовить Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!». Ингредиенты на них идут очень простые. Блюдо можно подавать на завтрак с чесночным соусом или успешно заменять им хлеб.

«Нежнейшие лепешки! А самое главное, что холодные лепешки не становятся каменными, они остаются такими же мягкими», — утверждает актриса.

Возьмите на тесто 2,5 стакана муки, половинку чайной ложки сухих дрожжей, 1 яйцо, чайную ложку сахара, половинку чайной ложки соли, половину стакана воды, четверть стакана растительного масла и столько же йогурта или простокваши. Также понадобится 50 миллилитров растительного масла, 2 зубчика чеснока, немного соли, чайная ложка сушеного орегано для приготовления чесночного масла на заправку. Стакан Юлия использовала в 250 миллилитров.

Разводим в теплой воде сахарный песок и дрожжи. В отдельной посуде соединяем йогурт или простоквашу с маслом, яйцом и солью. Смешиваем оба состава и постепенно вводим муку. Накрываем тесто, оставляем на 1,5 часа в теплом месте. Сильно тесто не должно подняться.

Затем обсыпаем стол мукой, выкладываем тесто, делим его на 15 частей, скатываем из них колобки. Тонко формируем из каждого лепешки.

Толстостенную сковороду смазываем маслом, хорошо прогреваем и жарим лепешки с каждой стороны по 3–4 минуты. Каждую лепешку смазываем чесночным маслом, выкладывая на тарелку.

Чесночное масло готовится из пропущенного через пресс чеснока, порошка орегано, соли по вкусу и масла. Просто все смешиваем.