Ароматно и ярко: Высоцкая поделилась рецептом тыквенного манника с орехами

Как приготовить ароматный тыквенный манник с грецкими орехами, рассказала Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!».

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В пирог отправится 300 граммов тыквы, 100 граммов муки, столько же манки, 150 миллилитров кефира, 100 граммов сахара, 2 яйца, пакетик разрыхлителя, половинка чайной ложки корицы, 40 граммов грецких орехов, щепотка соли. Украсить манник можно сахарной пудрой.

Взбиваем при помощи венчика яйца с кефиром, солью и сахаром. Натираем крупно тыкву, смешиваем с кефирно-яичной массой. Высыпаем сюда же манку, смешиваем и на 10 минут оставляем. Просеиваем муку, соединяя с разрыхлителем, добавляем в основной состав, сюда же отправляем измельченные орехи и корицу. Замешиваем, оставляем в комнате еще на 20 минут.

Противень промазываем маслом и выливаем тесто, запекаем в духовке минут 40 на 180 градусах. Печь нагреваем заранее. Готовность можно проверить при помощи деревянной палочки. Если проткнули и она осталась сухой, значит манник готов. Посыпаем пудрой, нарезаем и подаем к столу.