Ароматно и ярко: Высоцкая поделилась рецептом тыквенного манника с орехами

Как приготовить ароматный тыквенный манник с грецкими орехами, рассказала Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!».
В пирог отправится 300 граммов тыквы, 100 граммов муки, столько же манки, 150 миллилитров кефира, 100 граммов сахара, 2 яйца, пакетик разрыхлителя, половинка чайной ложки корицы, 40 граммов грецких орехов, щепотка соли. Украсить манник можно сахарной пудрой.
Взбиваем при помощи венчика яйца с кефиром, солью и сахаром. Натираем крупно тыкву, смешиваем с кефирно-яичной массой. Высыпаем сюда же манку, смешиваем и на 10 минут оставляем. Просеиваем муку, соединяя с разрыхлителем, добавляем в основной состав, сюда же отправляем измельченные орехи и корицу. Замешиваем, оставляем в комнате еще на 20 минут.
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Ароматный тыквенный манник с грецкими орехами Ингредиенты: ▫️тыква — 300 г ▫️пшеничная мука — 100 г ▫️манная крупа — 100 г ▫️кефир — 150 мл ▫️сахарный песок — 100 г ▫️яйца куриные — 2 шт. ▫️разрыхлитель — 1 упаковка ▫️корица молотая — ½ ч. л. ▫️грецкие орехи рубленые — 40 г ▫️соль — 1 щепотка Для украшения: ▫️сахарная пудра — по вкусу Способ приготовления: 1. Подготовить продукты. 2. В большой миске взбить венчиком яйца, кефир, соль и сахар. 3. Натереть тыкву на крупной терке и добавить к подготовленной яичной массе. Тщательно перемешать ингредиенты. 4. В миску к тыквенной смеси добавить манку, аккуратно перемешать и оставить на 10 минут для разбухания манки. 5. Муку просеять с разрыхлителем теста. Всыпать в тыквенную массу сухую мучную смесь, измельченные грецкие орехи и молотую корицу. 6. Тщательно перемешать все ингредиенты и оставить смесь еще на 20 минут при комнатной температуре, чтобы манка еще немного набухла. 7. Приготовленное тыквенное тесто влить в смазанную маслом форму для запекания и поставить в разогретую духовку. 8. Выпекать ароматный тыквенный манник при 180°С около 40 минут. Проверить готовность десерта зубочисткой. 9. Переложить тыквенный манник из формы на сервировочное блюдо и украсить сверху сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Противень промазываем маслом и выливаем тесто, запекаем в духовке минут 40 на 180 градусах. Печь нагреваем заранее. Готовность можно проверить при помощи деревянной палочки. Если проткнули и она осталась сухой, значит манник готов. Посыпаем пудрой, нарезаем и подаем к столу.