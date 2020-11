Ароматно и ярко: Высоцкая поделилась рецептом тыквенного манника с орехами

View this post on Instagram

Ароматный тыквенный манник с грецкими орехами Ингредиенты: ▫️тыква — 300 г ▫️пшеничная мука — 100 г ▫️манная крупа — 100 г ▫️кефир — 150 мл ▫️сахарный песок — 100 г ▫️яйца куриные — 2 шт. ▫️разрыхлитель — 1 упаковка ▫️корица молотая — ½ ч. л. ▫️грецкие орехи рубленые — 40 г ▫️соль — 1 щепотка Для украшения: ▫️сахарная пудра — по вкусу Способ приготовления: 1. Подготовить продукты. 2. В большой миске взбить венчиком яйца, кефир, соль и сахар. 3. Натереть тыкву на крупной терке и добавить к подготовленной яичной массе. Тщательно перемешать ингредиенты. 4. В миску к тыквенной смеси добавить манку, аккуратно перемешать и оставить на 10 минут для разбухания манки. 5. Муку просеять с разрыхлителем теста. Всыпать в тыквенную массу сухую мучную смесь, измельченные грецкие орехи и молотую корицу. 6. Тщательно перемешать все ингредиенты и оставить смесь еще на 20 минут при комнатной температуре, чтобы манка еще немного набухла. 7. Приготовленное тыквенное тесто влить в смазанную маслом форму для запекания и поставить в разогретую духовку. 8. Выпекать ароматный тыквенный манник при 180°С около 40 минут. Проверить готовность десерта зубочисткой. 9. Переложить тыквенный манник из формы на сервировочное блюдо и украсить сверху сахарной пудрой. Приятного аппетита!