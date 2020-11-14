Окорочка по-нормандски и другие блюда из курицы

А давайте посмотрим на скучную птицу с заграничного ракурса!

Цыпленок по-итальянски

Блюдо, которое можно подавать с любым гарниром немедленно или заморозить впрок.

НАДО (на 6 порций): 12 куриных ножек (или бедер) · растительное масло для жарки · 2 луковицы · 4 зубчика чеснока · 800 г консервированных рубленых томатов (можно взять свежие, только удалите кожицу) · 2 сладких красных перца · 2 веточки розмарина · 300 мл красного сухого вина · 120 г оливок без косточек · маленький пучок зеленого базилика · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Ножки солим и перчим со всех сторон.

2. Обжариваем голени в большой сковороде до румяности около 10 минут.

3. На той же сковороде жарим мелко нарезанный лук до мягкости, добавляем чеснок.

4. Добавляем томаты, нарезанный полосками перец, розмарин и тушим 10 минут на слабом огне.

5. Добавляем вино и тушим 20 — 30 минут до загустения соуса, добавляем оливки. Если соус получился чересчур густым, добавляем немного воды.

6. Возвращаем в соус обжаренные голени и запекаем в духовке 30 минут при температуре 190 °С (если сковорода небольшая, перекладываем голени с соусом в форму для запекания).

7. Подаем с пастой, отварным картофелем или рисом, посыпав базиликом.

Окорочка по-нормандски

НАДО (на 6 порций): 6 окорочков · 200 г бекона · 2 луковицы · 2 стебля сельдерея · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка муки · 500 мл сухого яблочного сидра · 150 мл куриного бульона · 2 лавровых листа · 2 веточки тимьяна · 150 мл сметаны · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Окорочка солим и перчим, обжариваем в большом сотейнике с небольшим количеством масла до золотистости, затем убираем в миску. На той же сковороде поджариваем рубленый бекон, добавляем нарезанные лук и сельдерей, томим до полупрозрачности лука. Добавляем чеснок, тушим минуту, всыпаем муку, размешиваем и добавляем сидр. Доводим до кипения. Добавляем бульон, тимьян и лавровый лист, солим и перчим. Возвращаем в сотейник окорочка и переносим в духовку, накрыв фольгой, на 40 минут при температуре 180 °С. Переносим сотейник на плиту и вынимаем окорочка. Добавляем сметану, доводим до кипения, возвращаем окорочка. Подаем с любым гарниром.

Сааг с чечевицей по-индийски

Индийское и пакистанское блюдо: кусочки курицы в особом соусе со шпинатом.

НАДО (на 4 порции): 4 куриных филе · 2 красных перца чили · 2 зубчика чеснока · кусочек свежего имбиря (4 см) · 1 луковица · масло · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка индийской приправы гарам масала · 1/2 ч. ложки куркумы · 4 шт. гвоздики · 150 г красной чечевицы · 400 г (1 банка) рубленых консервированных томатов без кожицы · 260 г шпината.

ГОТОВИМ:

1. У перцев чили удаляем семена, кладем в блендер. Туда же отправляем имбирь, чеснок и четвертинки луковицы. Пробиваем в пасту.

2. Содержимое блендера жарим на горячей сковороде с небольшим количеством масла до появления аромата.

3. Добавляем оставшиеся специи и жарим еще минуту.

4. Крупно нарезанное филе курицы солим, кладем в сковороду и перемешиваем со специями.

5. Готовим 5 минут, после чего добавляем промытую чечевицу, банку томатов и 200 мл воды.

6. Тушим 25 минут, затем добавляем шпинат и перемешиваем. Снимаем с огня, подаем с лепешками и рисом.

Смотрите также