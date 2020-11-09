С изюмом и цукатами: Антонова рассказала, как приготовить вкусный кекс на молоке

Актриса Наталия Антонова вновь порадовала своих фанатов очередным рецептом сладостей. Начать неделю она решила с приготовления кекса на молоке с изюмом и цукатами. Рецептом поделилась в Instagram.

«Нежный, вкусный, воздушный!» — заверила своих фанатов Антонова.

Ингредиенты: мука пшеничная — 240 г, молоко — 300 мл, сливочное масло — 100 г, лимон — 0,5 шт, разрыхлитель — 2 ч. л., ванильный сахар — 10 г, сахар — 100 г, яйцо куриное — 1 шт., изюм — 100 г, соль – щепотка, сахарная пудра — для обсыпки.

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Способ приготовления: сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйцо, щепотку соли, лимонную цедру и лимонный сок. Снова размешать, а затем всыпать изюм и влить молоко. Все перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем до консистенции густой сметаны. Печь при 180 градусах около часа. Готовый кекс остудить, полить глазурью или посыпать сахарной пудрой.