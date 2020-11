С изюмом и цукатами: Антонова рассказала, как приготовить вкусный кекс на молоке

View this post on Instagram

Кекс на молоке с изюмом и цукатами! Нежный, вкусный, воздушный! Ингредиенты Мука пшеничная - 240 г Молоко - 300 мл. Сливочное масло - 100 г Лимон - 0.5 шт. Разрыхлитель - 2 ч. л. Ванильный сахар - 10 г Сахар - 100 г Яйцо куриное - 1 шт. Изюм - 100 г Соль - щепотка Сахарная пудра - для обсыпки Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйцо, щепотку соли, лимонную цедру и лимонный сок. Снова размешать. Всыпать изюм и влить молоко. Перемешать ложкой. Всыпать муку с разрыхлителем, хорошо вымешать тесто. Оно будет как густая сметана. Перелить тесто в форму. Печь кекс при 180 градусах - 1 час или 1.10 минут, всё зависит от духовки. . Готовность обязательно проверить с помощью деревянной палочки. Готовый кекс остудить, полить глазурью или посыпать сахарной пудрой. #кекс#изюм #цукаты#вкусно #просто