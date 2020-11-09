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С изюмом и цукатами: Антонова рассказала, как приготовить вкусный кекс на молоке

Актриса поделилась рецептом в своем Instagram.

С изюмом и цукатами: Антонова рассказала, как приготовить вкусный кекс на молоке
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Актриса Наталия Антонова вновь порадовала своих фанатов очередным рецептом сладостей. Начать неделю она решила с приготовления кекса на молоке с изюмом и цукатами. Рецептом поделилась в Instagram.

«Нежный, вкусный, воздушный!» — заверила своих фанатов Антонова.

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Кекс на молоке с изюмом и цукатами! Нежный, вкусный, воздушный! Ингредиенты Мука пшеничная - 240 г Молоко - 300 мл. Сливочное масло - 100 г Лимон - 0.5 шт. Разрыхлитель - 2 ч. л. Ванильный сахар - 10 г Сахар - 100 г Яйцо куриное - 1 шт. Изюм - 100 г Соль - щепотка Сахарная пудра - для обсыпки Мягкое сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйцо, щепотку соли, лимонную цедру и лимонный сок. Снова размешать. Всыпать изюм и влить молоко. Перемешать ложкой. Всыпать муку с разрыхлителем, хорошо вымешать тесто. Оно будет как густая сметана.  Перелить тесто в форму. Печь кекс при 180 градусах - 1 час или 1.10 минут, всё зависит от духовки. . Готовность обязательно проверить с помощью деревянной палочки. Готовый кекс остудить, полить глазурью или посыпать сахарной пудрой. #кекс#изюм #цукаты#вкусно #просто

A post shared by Наталия Антонова (@n.antonova) on

Ингредиенты: мука пшеничная — 240 г, молоко — 300 мл, сливочное масло — 100 г, лимон — 0,5 шт, разрыхлитель — 2 ч. л., ванильный сахар — 10 г, сахар — 100 г, яйцо куриное — 1 шт., изюм — 100 г, соль – щепотка, сахарная пудра — для обсыпки.

Способ приготовления: сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйцо, щепотку соли, лимонную цедру и лимонный сок. Снова размешать, а затем всыпать изюм и влить молоко. Все перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем до консистенции густой сметаны. Печь при 180 градусах около часа. Готовый кекс остудить, полить глазурью или посыпать сахарной пудрой.

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