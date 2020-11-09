В японском стиле: Высоцкая поделилась рецептом сочных куриных шницелей с кунжутом

Юлия Высоцкая на страничке своего интернет-проекта «Едим дома!» обнародовала рецепт куриных шницелей в воздушной панировке на японский манер. Готовится блюдо довольно просто, но его вполне можно подать даже к праздничному столу — корочка получается нежная и хрустящая одновременно, а мясо сочным.

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Итак, необходимо взять 4 куриные грудки, 2 яйца, 3 горсти японской крошки панко (это крупная крошка из сухарей, перемешанная со специями), 2 горсти семечек очищенных и подсушенных, 50 граммов муки, 3 столовые ложки оливкового масла, 0,5 чайной ложки кунжута белого и столько же черного, четверть чайной ложки куркумы, щепотку кайенского перца, четверть чайной ложки перца черного молотого и столько же морской соли.

Грудки разделяем ножом вдоль пополам и отбиваем в полиэтиленовом пакете при помощи скалки, должны получиться пласты в 0,5 см толщиной.

Берем три тарелки, в одной смешиваем муку, щепотку соли и черный перец, в другой — сухари, семечки и кунжут, в третьей взбиваем яйца с куркумой, щепоткой соли, черного и кайенского перца.

Принимаемся за филе, обваливаем вначале в муке, потом обмакиваем в яйца, затем — в сухари с семенами. В толстостенной сковороде нагреваем масло и готовим 6–8 минут на каждой стороне.