В японском стиле: Высоцкая поделилась рецептом сочных куриных шницелей с кунжутом

Куриные шницели от Юлии Высоцкой ⠀ Ингредиенты: ▫️куриные грудки — 4 шт. ▫️яйца куриные — 2 шт. ▫️японская крошка панко — 3 горсти ▫️подсушенные и очищенные семена подсолнечника — 2 горсти ▫️мука — 50 г ▫️оливковое масло — 3 ст. л. ▫️кунжут — ½ ч. л. ▫️кунжут черный — ½ ч. л. ▫️куркума — ¼ ч. л. ▫️перец кайенский молотый — 1 щепотка ▫️перец черный свежемолотый — ¼ ч. л. ▫️соль морская — ¼ ч. л. ⠀ Способ приготовления: 1. Филе грудок, если они крупные, разрезать вдоль пополам, поместить в целлофановый пакет и отбить скалкой так, чтобы они получились полсантиметра толщиной. 2. В одной тарелке перемешать муку со щепоткой соли и черного перца. 3. В другой тарелке соединить сухари панко с подсолнечными семечками и кунжутом. 4. В третьей тарелке разболтать вилкой яйца, добавить куркуму, по щепотке соли, черного и кайенского перца и все перемешать. 5. Куриное филе обвалять со всех сторон в муке, затем обмакнуть во взбитые яйца и обвалять в сухарях с семечками. 6. Разогреть в тяжелой сковороде оливковое масло и жарить отбивные по 6‒8 минут с каждой стороны, затем выложить на бумажное полотенце.