«Подсластить воскресную хмурость»: Ковальчук рассказала, как приготовить оладьи

Юлия Ковальчук нередко рассказывает своим фанатам, как приготовить то или иное блюдо. В арсенале певицы самые разные рецепты – от мясных до сладких. В воскресное утро, 8 ноября, она решила побаловать своих домочадцев оладьями, а рецептом поделилась в Instagram.
«Хорошее настроение на завтраке я уверена во много может определить состояние на целый день. Так что сегодня я решила немножко подсластить воскресную хмурость», — написала Ковальчук.
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Хорошее настроение на завтраке я уверена во много может определить состояние на целый день) ☺️ Так что сегодня я решила немножко подсластить воскресную хмурость) Подробности в сторис, а тут ловите ингредиенты) - молоко 210 г (мл) - яйцо 1 шт. - мука 200 г - разрыхлитель 5 г (1 ч. ложка) - масло растительное 25 г (2 ст. ложки) - сахар 30 г (2 ст. ложки) - соль 1/2 ч. ложки - ванильный сахар или корица ( если любите) У меня не было кленового сиропа, но отлично панкейки подружились с инжирным вареньем☺️ А вы с чем любите оладушки и блинчики?) #юлияковальчук #певица #ведущая #кулинар #мама #жена #дом #выходной #вкусно #панкейки #рецепты
Ингредиенты: молоко 210 г (мл), яйцо 1 шт, мука 200 г, разрыхлитель 5 г (1 ч. ложка), масло растительное 25 г (2 ст. ложки), сахар 30 г (2 ст. ложки), соль 1/2 ч. ложки, ванильный сахар или корица (если любите).
Способ приготовления: взбить все ингредиенты до консистенции сметаны. Пожарить оладьи, подавать с кленовым сиропом или инжирным вареньем. Украсить по своему вкусу.