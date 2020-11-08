«Подсластить воскресную хмурость»: Ковальчук рассказала, как приготовить оладьи

Юлия Ковальчук нередко рассказывает своим фанатам, как приготовить то или иное блюдо. В арсенале певицы самые разные рецепты – от мясных до сладких. В воскресное утро, 8 ноября, она решила побаловать своих домочадцев оладьями, а рецептом поделилась в Instagram.

«Хорошее настроение на завтраке я уверена во много может определить состояние на целый день. Так что сегодня я решила немножко подсластить воскресную хмурость», — написала Ковальчук.

Ингредиенты: молоко 210 г (мл), яйцо 1 шт, мука 200 г, разрыхлитель 5 г (1 ч. ложка), масло растительное 25 г (2 ст. ложки), сахар 30 г (2 ст. ложки), соль 1/2 ч. ложки, ванильный сахар или корица (если любите).

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Способ приготовления: взбить все ингредиенты до консистенции сметаны. Пожарить оладьи, подавать с кленовым сиропом или инжирным вареньем. Украсить по своему вкусу.