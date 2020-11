«Подсластить воскресную хмурость»: Ковальчук рассказала, как приготовить оладьи

View this post on Instagram

Хорошее настроение на завтраке я уверена во много может определить состояние на целый день) ☺️ Так что сегодня я решила немножко подсластить воскресную хмурость) Подробности в сторис, а тут ловите ингредиенты) - молоко 210 г (мл) - яйцо 1 шт. - мука 200 г - разрыхлитель 5 г (1 ч. ложка) - масло растительное 25 г (2 ст. ложки) - сахар 30 г (2 ст. ложки) - соль 1/2 ч. ложки - ванильный сахар или корица ( если любите) У меня не было кленового сиропа, но отлично панкейки подружились с инжирным вареньем☺️ А вы с чем любите оладушки и блинчики?) #юлияковальчук #певица #ведущая #кулинар #мама #жена #дом #выходной #вкусно #панкейки #рецепты