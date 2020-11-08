Нетребко поделилась рецептом азербайджанского блюда с бараниной и овощами

В выходной день Анна Нетребко решила порадовать своих фанатов кулинарным рецептом. Оперная дива остановила свой выбор на азербайджанской кухне. Как она сообщила в своем Instagram, блюдо называется «Три сестры», а способ его приготовления весьма прост.

Ингредиенты: бараний фарш, помидоры, баклажаны, лук репчатый, кинза, базилик, корица, болгарский перец, оливковое масло.

Способ приготовления: в фарш добавить мелкопорезанную кинзу и базилик, а также корицу. Баклажаны, перец и помидоры отварить. С помидоров снять шкурку и вычистить середину. В баклажанах сделать надрезы, чтобы заполнить их начинкой. Также начинкой из приготовленного ранее фарша заполнить перец и помидоры. Выложить все овощи на противень и залить соусом из свежевыжатых помидоров с добавлением оливкового масла, соли, перца и приправ.