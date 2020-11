Нетребко поделилась рецептом азербайджанского блюда с бараниной и овощами

View this post on Instagram

Три Сестры 😍 Азербайджанское блюдо с бараниной и овощами! 🤩 Today we master Azerbaijani dish- Three Sisters. Lamb and vegetables 🌶🍅🍆🧅 Рецепт- бараний фарш поджариваем с луком, соль и приправы,когда он остынет- добавляем корицы и свежую кинзу и 🌿 базилик - это начинка! Помидоры, болгарский перец и баклажан чуть-чуть (2минуты) проварить) Овощи должны быть примерно одного размера- я знаю, трудно найти маленький баклажан 🍆🤦🏻‍♀️... Помидоры «опустошаем изнутри - внутренности нам нужны для подливы. То же можно сделать с баклажаном. (Я оставила баклажан целым) Овощи начиняем бараньим фаршем с зеленью , выкладываем в форму для запекания и поливаем подливой! Подлива- свежетертый томат, приправы, соль по вкусу, оливковое масло. Ставим в духовку минут на 30 , в зависимости от размера овощей. Это очень вкусно! И, пожалуйста, никакой сметаны😂