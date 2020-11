На корейский манер: Высоцкая научила готовить простую и вкусную закуску из свеклы

View this post on Instagram

Универсальная закуска из свеклы и специй Ингредиенты: Основные: ▫️свекла — 1 кг Для маринада: ▫️уксус 9% — 5 ст. л. ▫️растительное масло — ½ стакана ▫️чеснок — 5 зубчиков ▫️сахар — 3 ст. л. ▫️соль — 1 ч. л. ▫️перец черный молотый — ½ ч. л. ▫️паприка копченая — ¼ ч. л. Способ приготовления: 1. Подготовить продукты. 2. Свежую свеклу натереть на терке для корейской моркови. 3. В небольшой емкости смешать уксус, растительное масло, тертый чеснок и специи. Ароматный маринад для свеклы готов. 4. Довести маринад до кипения на небольшом огне. 5. Тертую свеклу залить горячим маринадом, тщательно перемешать и поместить в холодильник на сутки. В течение суток свеклу несколько раз перемешать. 6. Универсальная закуска из свеклы и специй готова. Наслаждайтесь!