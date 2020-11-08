На корейский манер: Высоцкая научила готовить простую и вкусную закуску из свеклы

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт закуски на восточный манер. Это свекольный маринад из очень простого набора продуктов.
Итак, для приготовления универсальной закуски понадобится килограмм свеклы, 5 столовых ложек 9%-ного уксуса, 0,5 стакана растительного масла, 3 столовые ложки сахарного песка, 5 зубчиков чеснока, чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки черного перца, четверть чайной ложки копченой паприки.
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Универсальная закуска из свеклы и специй Ингредиенты: Основные: ▫️свекла — 1 кг Для маринада: ▫️уксус 9% — 5 ст. л. ▫️растительное масло — ½ стакана ▫️чеснок — 5 зубчиков ▫️сахар — 3 ст. л. ▫️соль — 1 ч. л. ▫️перец черный молотый — ½ ч. л. ▫️паприка копченая — ¼ ч. л. Способ приготовления: 1. Подготовить продукты. 2. Свежую свеклу натереть на терке для корейской моркови. 3. В небольшой емкости смешать уксус, растительное масло, тертый чеснок и специи. Ароматный маринад для свеклы готов. 4. Довести маринад до кипения на небольшом огне. 5. Тертую свеклу залить горячим маринадом, тщательно перемешать и поместить в холодильник на сутки. В течение суток свеклу несколько раз перемешать. 6. Универсальная закуска из свеклы и специй готова. Наслаждайтесь!
Свеклу очищаем, натираем (Юлия использовала терку для корейской моркови). В отдельной кастрюльке смешиваем все ингредиенты для маринада, доводим его до кипения и заливаем свеклу, быстро размешиваем и ставим на сутки в холодильник. В течение этого времени несколько раз перемешиваем, чтобы овощи хорошо промариновались. Готово!