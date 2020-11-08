На корейский манер: Высоцкая научила готовить простую и вкусную закуску из свеклы

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт закуски на восточный манер. Это свекольный маринад из очень простого набора продуктов.

Итак, для приготовления универсальной закуски понадобится килограмм свеклы, 5 столовых ложек 9%-ного уксуса, 0,5 стакана растительного масла, 3 столовые ложки сахарного песка, 5 зубчиков чеснока, чайная ложка соли, 0,5 чайной ложки черного перца, четверть чайной ложки копченой паприки.

Свеклу очищаем, натираем (Юлия использовала терку для корейской моркови). В отдельной кастрюльке смешиваем все ингредиенты для маринада, доводим его до кипения и заливаем свеклу, быстро размешиваем и ставим на сутки в холодильник. В течение этого времени несколько раз перемешиваем, чтобы овощи хорошо промариновались. Готово!