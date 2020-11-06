Слуцкая поделилась неординарным рецептом вкусного мяса с овощами

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая успевает заниматься воспитанием троих детей и готовить им вкусные блюда. В своем Instagram она ведет кулинарный блог, в котором каждую пятницу публикует новые рецепты. На этот раз Ирина поделилась способом приготовления курицы с овощами.

«Называется «Подбитая курочка, гордо возлежащая на подушке из кабачков и брокколи», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: филе бедра курицы, шампиньоны, лук, кабачок, брокколи, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: Обжариваем филе курочки. Добавляем крупно нарезанные шампиньоны и лук, доводим до готовности. Отдельно тушим кабачок и отвариваем брокколи. Соль добавляем по вкусу.