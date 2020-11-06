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Слуцкая поделилась неординарным рецептом вкусного мяса с овощами

Фигуристка ведет кулинарный блог в своем Instagram.

Слуцкая поделилась неординарным рецептом вкусного мяса с овощами
Ирина Слуцкая. Фото: instagram.com/slutskayaofficial

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая успевает заниматься воспитанием троих детей и готовить им вкусные блюда. В своем Instagram она ведет кулинарный блог, в котором каждую пятницу публикует новые рецепты. На этот раз Ирина поделилась способом приготовления курицы с овощами.

«Называется «Подбитая курочка, гордо возлежащая на подушке из кабачков и брокколи», — написала Слуцкая.

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#КУЛИНАРНАЯПЯТНИЦА В комментариях под прошлым постом вы писали, что мои рецепты не ПП🙈. Я считаю, что изредка можно позволить себе «вредности»🤷🏻‍♀️. Конечно, это не наш основной рацион. Расскажу про наше сегодняшнее блюдо👉🏻. Называется «Подбитая курочка, гордо возлежащая на подушке из кабачков и подпертая броколли»😌 . Нам понадобится: 🔹 филе бедра курицы 🔹 шампиньоны 🔹 лук 🔹 кабачок 🔹 брокколи . 1️⃣ Обжариваем филе бедра курочки. 2️⃣ Добавляем крупно нарезанные шампиньоны и лук, доводим до готовности. 3️⃣ Отдельно тушим кабачок и отвариваем броколли. Соль добавляем по вкусу. 4️⃣ Выкладываем курицу на кабачок, подпираем броколли😉. Приятного аппетита!❤️ . Жду экспертов в комментариях👇🏻, скажите, достаточно ли это здоровое питание!😅 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #на_кухне_со_Слу #Слуготовит #готовимвместе

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Ингредиенты: филе бедра курицы, шампиньоны, лук, кабачок, брокколи, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: Обжариваем филе курочки. Добавляем крупно нарезанные шампиньоны и лук, доводим до готовности. Отдельно тушим кабачок и отвариваем брокколи. Соль добавляем по вкусу.

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