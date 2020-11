Слуцкая поделилась неординарным рецептом вкусного мяса с овощами

View this post on Instagram

#КУЛИНАРНАЯПЯТНИЦА В комментариях под прошлым постом вы писали, что мои рецепты не ПП🙈. Я считаю, что изредка можно позволить себе «вредности»🤷🏻‍♀️. Конечно, это не наш основной рацион. Расскажу про наше сегодняшнее блюдо👉🏻. Называется «Подбитая курочка, гордо возлежащая на подушке из кабачков и подпертая броколли»😌 . Нам понадобится: 🔹 филе бедра курицы 🔹 шампиньоны 🔹 лук 🔹 кабачок 🔹 брокколи . 1️⃣ Обжариваем филе бедра курочки. 2️⃣ Добавляем крупно нарезанные шампиньоны и лук, доводим до готовности. 3️⃣ Отдельно тушим кабачок и отвариваем броколли. Соль добавляем по вкусу. 4️⃣ Выкладываем курицу на кабачок, подпираем броколли😉. Приятного аппетита!❤️ . Жду экспертов в комментариях👇🏻, скажите, достаточно ли это здоровое питание!😅 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #на_кухне_со_Слу #Слуготовит #готовимвместе