«Приятного аппетита»: Бочкарева поделилась рецептом тыквенного пирога

Артистка Наталья Бочкарева рассказала, как приготовить легкий вариант блюда на полдник или к чаю. Для начала знаменитость назвала необходимые ингредиенты для десерта: два пласта слоеного теста, 300 граммов натертой тыквы, 50 граммов тростникового сахара, абрикосовое варенье, яйцо для обмазки, сахарная пудра.

«Кладем слоеное тесто прямоугольником на пергамент, натираем тыкву и выкладываем ее на тесто», — начала Наталья.

Далее Бочкарева покрыла слой тыквы вареньем и добавила немного тростникового сахара. Другим слоем теста актриса покрыла начинку, предварительно порезав его на полоски.

«Смазываем верхний слой яйцом. Ставим в разогретую духовку на 30 минут, на 180 градусов», — добавила исполнительница главной роли в сериале «Счастливы вместе».

После того, как пирог будет готов, артистка посоветовала полить его любым сладким соусом. У Натальи это был соус с маскарпоне.

Также Бочкарева добавила немного ягод свежей малины.

«Вот такой простой и быстрый рецепт. Приятного аппетита», — резюмировала знаменитость.

Напомним, что сладкой начинка может быть не только для пирога, но и для индейки. Именно такой ужин приготовила Юлия Ковальчук.