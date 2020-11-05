«Нежное, медовое»: Антонова рассказала, как приготовить очень вкусное печенье

Наталия Антонова вновь решила порадовать своих фанатов очередным сладким рецептом. На этот раз в Instagram актриса поделилась способом приготовления вкусного медового печенья.

«Предлагаю вам попробовать нежное, медовое печенье, рецепт у меня как всегда простой, а само печенье очень вкусное», — написала Антонова.

Ингредиенты: для теста — яйца 3 шт, сахар 50 г, ванильный экстракт (или ванильный сахар) 1 ч.л., сливочное масло 90 г, мед 1 ст.л. (50 г), мука 300 г, разрыхлитель 1,5 ч.л. Начинка из яблок с изюмом и орехами: яблоки 2 шт (~400 г), изюм 20–30 г, вяленая клюква или вишня 20–30 г, грецкие орехи 20–30 г, цедра 1 лимона.

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Способ приготовления: сливочное масло и мед нагреть до жидкого состояния, снять с огня и оставить в стороне. Взбить яйца с сахаром около трех минут на максимальной скорости миксера до пышности. Добавить ванильный экстракт или ванильный сахар для аромата и влить еле теплую смесь из растопленного масла с медом. Еще раз все перемешаем миксером, примерно 7–10 секунд, до объединения.

В муку добавить разрыхлитель и хорошо перемешать. Постепенно просеять муку с разрыхлителем в яично-масляно-медовую смесь и замесить вязкое тесто. Добавить вяленую клюкву или вишню, изюм и грецкие орехи. Также для аромата можно добавить цедру лимона.

Яблоки моем и очищаем от кожуры, нарезаем кубиками и добавляем в тесто. Выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень, на некотором расстоянии друг от друга, при помощи двух ложек. Чтобы печенье легко сползало с ложки, можно окунать ложку в растительное масло. Духовку разогреваем до температуры 180ºC и выпекаем печенье до золотистого цвета примерно 25–35 минут.