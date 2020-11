Новый взгляд на привычную картошку: Высоцкая научила ее готовить по-деревенски с корочкой

View this post on Instagram

Картофель по-деревенски ⠀ Ингредиенты: ▫️картофель — 1 кг ▫️сливочное масло — 25 г ▫️паприка копченая — 1 ч. л. ▫️соль — 1 щепотка Соус: ▫️сметана — 2 ст. л. ▫️майонез — 2 ст. л. ▫️огурцы консервированные — 1 шт. ▫️чеснок — 1 зубчик ▫️укроп свежий — 4 веточки ▫️соль — по вкусу ▫️перец свежемолотый смесь — по вкусу ⠀ Способ приготовления: 1. Картофель очистить от кожуры и нарезать вдоль на шесть частей. 2. Варить картофель в кипящей соленой воде 5 минут. Откинуть на дуршлаг. Потом снова вернуть в кастрюлю. 3. Сливочное масло растопить в микроволновой печи, добавить паприку и перемешать. 4. Полить картофель пряным маслом, закрыть крышкой и встряхнуть ее, чтобы все ломтики оказались в масле. 5. Противень застелить бумагой для выпечки и уложить картофель в один слой. Запекать при 250°C 30 минут. Пару раз перемешивать картофель лопаткой для равномерного хрустящего слоя! 6. Готовим соус. Смешать в миске сметану и майонез, тертый соленый огурец, измельченные чеснок и укроп, соль и перец. Если огурец недостаточно кислый, то добавьте лимонный сок (1 ч. л.). Все перемешать. 7. Достать готовый картофель и сразу подавать, пока он хрустящий снаружи, а внутри — нежная мякоть. 8. Приятного аппетита!