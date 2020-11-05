Новый взгляд на привычную картошку: Высоцкая научила ее готовить по-деревенски с корочкой

Домашний фастфуд обычно нравится и детям, и взрослым.

Юлия Высоцкая научила альтернативе знаменитой картошке фри, она ее готовит по-деревенски. Рецепт обнародован в интернет-проекте «Едим дома!».

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Необходимо взять 1 килограмм картофеля, 25 граммов сливочного масла, 1 чайную ложку копченой паприки, щепотку соли. В соус отправятся 2 ложки сметаны, столько же майонеза, 1 консервированный огурец, 1 зубчик чеснока, 4 ветки укропа, соль и перец по вкусу.

Картошку очищаем и нарезаем на ломтики (1 клубень — 6 частей). Отвариваем в кипящей воде пять минут, откидываем на дуршлаг и возвращаем в кастрюлю. Масло растапливаем в микроволновке, смешиваем с паприкой, поливаем им картошку, протряхиваем с закрытой крышкой, чтобы масло равномерно разошлось.

Противень застилаем пергаментом, раскладываем равномерно картошку одним слоем. Ставим в духовку на 250 градусов и выпекаем 30 минут, пару раз перемешиваем, чтобы корочка получилась равномерной.

Для соуса все ингредиенты измельчаем и смешиваем, можно для дополнительной кислоты добавить лимонный сок. Картофель подавать сразу из печи.