Изысканно и просто: Высоцкая поделилась рецептом жаркого в тыкве

Юлия Высоцкая поделилась в программе «Едим дома!» на НТВ рецептом аппетитного жаркого в тыкве с телятиной и картофелем.
Для приготовления блюда понадобится средняя тыква, 300 граммов телятины, 2 картофелины, 1 морковка, 1 болгарский перец, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 350 миллилитров говяжьего бульона, 4 столовые ложки помидоров в собственном соку, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка сливочного масла, щепотка молотого перца с кориандром, четверть чайной ложки черного молотого перца и столько же соли (морской).
View this post on Instagram
Жаркое, запеченное в тыкве от Юлии Высоцкой Ингредиенты: ▫️круглая тыква среднего размера — 1 шт ▫️телятина — 300 г ▫️картофель — 2 шт. ▫️морковь — 1 шт. ▫️перец сладкий — 1 шт. ▫️лук репчатый — 1 шт. ▫️чеснок — 1 зубчик ▫️говяжий бульон — 350 мл ▫️измельченные помидоры в ▫️собственном соку — 4 ст. л. ▫️оливковое масло — 2 ст. л. ▫️сливочное масло — 1 ст. л. ▫️молотый острый перец с кориандром — 1 щепотка ▫️перец черный свежемолотый — ¼ ч. л. ▫️соль морская — ¼ ч. л. Способ приготовления: 1. Духовку предварительно разогреть до 200°С. 2. У тыквы срезать «крышечку» и вынуть семена. 3. Телятину нарезать небольшими кусочками, слегка посолить и поперчить. 4. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжаривать мясо до появления золотистой корочки. 5. Сладкий перец, удалив семена, нарезать кубиками. 6. Луковицу и чеснок почистить и порезать не слишком мелко. 7. В сковороду с мясом добавить нарезанные овощи, все перемешать и обжарить. 8. Картофель и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками и добавить к мясу, все перемешать, посыпать смесью перца и кориандра, немного обжарить, затем влить горячий бульон. 9. Измельченные помидоры добавить в сковороду и дать жидкости немного выпариться. 10. Поместить тыкву в небольшой глубокий противень, смазать ее внутри сливочным маслом, посолить, поперчить и начинить мясом с овощами. 11. Накрыть тыкву «крышечкой» и запекать в разогретой духовке около часа.
Разогреваем духовку до 220 градусов. Отрезаем от тыквы макушку, которую будем использовать как крышку, вынимаем косточки.
Мясо нарезаем и жарим с солью и перцем на скороде пока не появится корочка. Перец, лук и чеснок жарим вместе, смешиваем затем с мясом и немного припускаем в одной сковороде. Затем сюда же отправляем картошку и морковь, приправляем и готовим вместе, потом вливаем бульон и тушим. Вводим томаты и томим чтобы ушла немного жидкость.
Тыкву обмазываем изнутри маслом, кладем внутрь начинку, посыпаем солью и перцем. Далее накрываем макушкой и запекаем в духовом шкафу до готовности (уйдет примерно час).