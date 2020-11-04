Изысканно и просто: Высоцкая поделилась рецептом жаркого в тыкве

Юлия Высоцкая поделилась в программе «Едим дома!» на НТВ рецептом аппетитного жаркого в тыкве с телятиной и картофелем.

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Для приготовления блюда понадобится средняя тыква, 300 граммов телятины, 2 картофелины, 1 морковка, 1 болгарский перец, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 350 миллилитров говяжьего бульона, 4 столовые ложки помидоров в собственном соку, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка сливочного масла, щепотка молотого перца с кориандром, четверть чайной ложки черного молотого перца и столько же соли (морской).

Разогреваем духовку до 220 градусов. Отрезаем от тыквы макушку, которую будем использовать как крышку, вынимаем косточки.

Мясо нарезаем и жарим с солью и перцем на скороде пока не появится корочка. Перец, лук и чеснок жарим вместе, смешиваем затем с мясом и немного припускаем в одной сковороде. Затем сюда же отправляем картошку и морковь, приправляем и готовим вместе, потом вливаем бульон и тушим. Вводим томаты и томим чтобы ушла немного жидкость.

Тыкву обмазываем изнутри маслом, кладем внутрь начинку, посыпаем солью и перцем. Далее накрываем макушкой и запекаем в духовом шкафу до готовности (уйдет примерно час).