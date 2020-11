Изысканно и просто: Высоцкая поделилась рецептом жаркого в тыкве

View this post on Instagram

Жаркое, запеченное в тыкве от Юлии Высоцкой Ингредиенты: ▫️круглая тыква среднего размера — 1 шт ▫️телятина — 300 г ▫️картофель — 2 шт. ▫️морковь — 1 шт. ▫️перец сладкий — 1 шт. ▫️лук репчатый — 1 шт. ▫️чеснок — 1 зубчик ▫️говяжий бульон — 350 мл ▫️измельченные помидоры в ▫️собственном соку — 4 ст. л. ▫️оливковое масло — 2 ст. л. ▫️сливочное масло — 1 ст. л. ▫️молотый острый перец с кориандром — 1 щепотка ▫️перец черный свежемолотый — ¼ ч. л. ▫️соль морская — ¼ ч. л. Способ приготовления: 1. Духовку предварительно разогреть до 200°С. 2. У тыквы срезать «крышечку» и вынуть семена. 3. Телятину нарезать небольшими кусочками, слегка посолить и поперчить. 4. Разогреть в сковороде оливковое масло и обжаривать мясо до появления золотистой корочки. 5. Сладкий перец, удалив семена, нарезать кубиками. 6. Луковицу и чеснок почистить и порезать не слишком мелко. 7. В сковороду с мясом добавить нарезанные овощи, все перемешать и обжарить. 8. Картофель и морковь почистить, нарезать небольшими кубиками и добавить к мясу, все перемешать, посыпать смесью перца и кориандра, немного обжарить, затем влить горячий бульон. 9. Измельченные помидоры добавить в сковороду и дать жидкости немного выпариться. 10. Поместить тыкву в небольшой глубокий противень, смазать ее внутри сливочным маслом, посолить, поперчить и начинить мясом с овощами. 11. Накрыть тыкву «крышечкой» и запекать в разогретой духовке около часа.