«Ностальгируем по советской кулинарии»: Ивлев дал рецепт классических тефтелей, добавив в них сыр

«Сегодня ностальгируем по советской кулинарии и немного ее модернизируем на современный лад», — сказал Константин Ивлев на своем YouTube-канале Ivlev Chef. И предложил рецепт классических тефтелей в томатном соусе, но в своей интерпретации — с добавлением моцареллы. Вместо нее можно взять копченый сулугуни.

Необходимые ингредиенты: 1 кг мяса, 100 миллилитров растительного масла, моцарелла (шеф брал мини – 16 штук), соль и перец по вкусу. В томатный соус отправится 100 граммов муки, 1 луковица, 1 морковка, 80 миллилитров растительного масла, 220 граммов томатной пасты, соль и перец по вкусу.

Константин дважды перекрутил фарш, посолил, поперчил (для сочности можно добавить немного воды). Мокрыми руками размешал, разделил на кусочки, из которых дальше формировал тефтели. Внутрь каждого колобка он положил по кусочку сыра, обвалял в муке. Сложил их в смазанный маслом глубокий противень. Полил сверху немного маслом и поставил в духовку на 210 градусов на 10 минут.

Для соуса обжарил нарубленные овощи, добавил пасту, бросил перец-горошек, пропассировал минут шесть, влил немного воды и потушил минут 10. Взял немного муки, смешал с небольшим количеством воды и тонкой струйкой, помешивая, влил в соус, который постепенно должен загустеть до нужной консистенции.

Затем залил тефтели соусом и отправил опять в духовку минут на десять. Ивлев заметил, что любил в советское время такие тефтели есть с гречкой или макаронами.