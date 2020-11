Высоцкая обнародовала простой и аппетитный рецепт бутербродов а-ля жюльен с грибами

View this post on Instagram

Бутерброды а-ля жюльен Ингредиенты: ▫️батон — 8 кусков ▫️шампиньоны свежие — 400 г ▫️сыр твердый — 150 г ▫️лук репчатый мелкий — 3 шт. ▫️сметана — 3 ст. л. ▫️соль — по вкусу ▫️перец черный молотый — по вкусу Для украшения: ▫️укроп свежий — по вкусу Способ приготовления: 1. Подготовить набор продуктов. 2. Нарезать грибы и репчатый лук, натереть на крупной терке твердый сыр. 3. На разогретой сковороде обжарить грибы в течение 10 минут, затем добавить мелко нарезанный репчатый лук, перемешать и жарить ингредиенты до готовности. В конце готовки приправить грибную смесь по вашему вкусу. 4. Добавить в сковороду 50 г тертого сыра и сметану, перемешать ингредиенты. Снять готовую грибную начинку с огня после расплавления сыра. 5. Противень застелить фольгой и равномерно разместить на нем ломтики батона. Выложить приготовленную грибную начинку на каждый кусочек хлеба, посыпать сверху оставшимся сыром. 6. Разогреть духовку до 180°C. Отправить бутерброды в духовку на 10 минут. 7. Горячие бутерброды а-ля жюльен готовы. Наслаждайтесь!