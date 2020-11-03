Высоцкая обнародовала простой и аппетитный рецепт бутербродов а-ля жюльен с грибами

Эти бутерброды от Юлии Высоцкой придутся и к праздничному столу, чтобы разнообразить меню, и к обыденному в качестве закуски или даже завтрака. Актриса обнародовала рецепт на своей страничке в Сети «Едим дома!»

Для их приготовления понадобится 8 кусочков батона, 400 граммов свежих шампиньонов, 150 граммов твердого сыра, 3 мелких луковицы, сметаны 3 столовых ложки, соль и перец по вкусу.

Нарезаем лук и шампиньоны, натираем крупно сыр. Грибы обжариваем 10 минут, добавляем лук, доводим вместе до готовности. В конце солим и перчим. Сюда же отправляем треть подготовленной порции сыра со сметаной, перемешиваем, ждем, когда сыр расплавится и снимаем с плиты.

Застилаем противень фольгой, раскладываем хлеб, распределяем по нему начинку, посыпаем остатками сыра. Запекаем в духовке минут 10 на 180 градусах.