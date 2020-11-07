Картофельный киш без муки и другие рецепты, чтоб побаловать близких

Без лишней надобности «в люди» мы теперь не ходим - такие времена.

Морковные кексы с орехами

НАДО (на 12 кексов): 280 г муки · пакетик разрыхлителя · 150 г сахара · пакетик ванильного сахара · 5 г корицы · щепотка соли · 2 яйца · 200 г тертой моркови · 150 г молока · 130 г растительного масла · 100 г грецких орехов.

ГОТОВИМ:

1. Взбиваем яйца с сахаром, вливаем молоко и масло.

2. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем.

3. Морковь натираем на мелкой терке, орехи рубим, отправляем в тесто.

4. Форму для кексов смазываем, заполняем тестом (не доходя до верха 1 см). Выпекаем 25 минут при температуре 180 °С.

Картофельный киш без муки

Всем хорош киш — французский открытый пирог с заливной начинкой из всего, что есть в холодильнике. Это не просто пирог, а полноценное блюдо на обед или ужин. Одно плохо: жирное песочное тесто слишком уж калорийное. А давайте заменим тесто тонким слоем пластинок картофеля.

НАДО (на 6 — 8 порций): 700 г картофеля среднего размера · пучок зеленого лука · соль · перец · 5 яиц · стакан сливок · 200 г тертого сыра · 1 помидор · 150 г чего-то мясного (ветчина, готовое куриное филе или окорок и т. п.) · растительное масло · щепотка сушеного розмарина.

ГОТОВИМ:

1. Картофель чистим и нарезаем тонкими пластинками. Солим, перчим, добавляем розмарин и 50 г сыра, перемешиваем. Духовку включаем разогреваться до 200 °С.

2. Форму смазываем маслом и присыпаем мукой или сухарями.

3. Картофель выкладываем в форму в один слой чуть внахлест, полностью покрыв дно и сформировав бортики. Ставим в духовку на 15 минут.

4. В миске смешиваем яйца, сливки, нарезанный зеленый лук, нарезанные кубиками готовое мясо и томат, тертый сыр. Солим, перчим.

5. Вынимаем из духовки форму с картофелем и выливаем в нее начинку.

6. Выпекаем 30 минут, уменьшив температуру до 180 °С.

7. Даем слегка остыть и только после этого вынимаем из формы.

Английский мятный соус к жирному мясу

Свежая мята давно продается в супермаркетах круглый год. Из этой ароматной травки получается отличный пряный соус, который хорошо оттеняет вкус жирного мяса, особенно баранины.

НАДО: пучок мяты (примерно 140 г) · 80 мл белого винного уксуса · 2 ч. ложки сахара · шепотка соли.

ГОТОВИМ:

1. Сахар заливаем 1 ст. ложкой кипятка и размешиваем до растворения.

2. В блендер кладем листья мяты (стебельки не нужны), добавляем раствор сахара и уксус.

3. Пробиваем до однородности. Подаем к мясу охлажденным.рецепт 3