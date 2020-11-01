«Готово!»: жена Арсения Шульгина удивила мужа новым блюдом

В августе 2020 года Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой. Сразу после свадьбы девушка начала баловать избранника разными вкусными кулинарными шедеврами. Сын Валерии так разрекламировал таланты жены, что Лиане пришлось открывать целую рубрику в своем микроблоге. В одном из последних постов Шульгина рассказала свой любимый рецепт приготовления куриного филе.

По словам Лианы, для начала необходимо смазать форму для запекания подсолнечным маслом, затем выложить куриное филе, поперчить и посолить. Далее Лиана нарезала кольцами помидоры и выложила ровным слоем на филе и немного смазала сверху майонезом. Таким же образом она поступила с картофелем и немного добавила соль. И дальше снова нужно пропитала верхний слой майонезом. В завершении хозяйка дома Шульгиных посыпала все тертым сыром.

«Ставим в разогретую духовку на 180 градусов, на верхний и нижний режимы на 50-60 минут. Готово!», — написала Лиана.

Также будущая мамочка подсказала несколько секретов для усовершенствования блюда. Оказалось, чтобы сделать получившуюся запеканку менее калорийной можно заменить майонез сметаной. Также можно просто добавить побольше помидоров для сочности, убрав майонез и сметану совсем.