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Яркие ягодные краски: Наталия Антонова дала рецепт бисквита

Актриса поделилась способом приготовления кулинарного блюда со своими поклонниками в соцсети.

Яркие ягодные краски: Наталия Антонова дала рецепт бисквита
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Наталия Антонова радует своих фанатов не только работами в кино и театре, но и на собственной кухне. Актриса часто делится своими личными рецептами приготовления самых разных блюд – от мясных до сладких. На этот раз в своем Instagram она рассказала, как можно приготовить ягодный бисквит. Причем, поделилась еще и секретом. По словам Наталии, чем меньше форма для запекания, тем пышнее получится сам бисквит.

Рецепт бисквита
Рецепт бисквита от Наталии Антоновой. Скриншот: instagram.com/n.antonova

Ингредиенты: яйца куриные  4 штуки, стакан сахара, стакан муки пшеничной, две щепотки соли.  Для начинки можно использовать любые ягоды, а также банку сгущенного молока, 400 гр сливочного сыра.

Способ приготовления: куриные яйца взбивать 3-4 минуты, добавить просеянную муку, сахар и соль. Если использовать кухонный комбайн, то скорость необходимо уменьшить после того, как добавили муку. Форму для запекания смазать растительным маслом без запаха или сливочным. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Полученный бисквит разрезать на коржи, пропитать сначала ягодным сиропом, затем приготовленной ранее начинкой.

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