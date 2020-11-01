Яркие ягодные краски: Наталия Антонова дала рецепт бисквита

Наталия Антонова радует своих фанатов не только работами в кино и театре, но и на собственной кухне. Актриса часто делится своими личными рецептами приготовления самых разных блюд – от мясных до сладких. На этот раз в своем Instagram она рассказала, как можно приготовить ягодный бисквит. Причем, поделилась еще и секретом. По словам Наталии, чем меньше форма для запекания, тем пышнее получится сам бисквит.

Ингредиенты: яйца куриные 4 штуки, стакан сахара, стакан муки пшеничной, две щепотки соли. Для начинки можно использовать любые ягоды, а также банку сгущенного молока, 400 гр сливочного сыра.

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Способ приготовления: куриные яйца взбивать 3-4 минуты, добавить просеянную муку, сахар и соль. Если использовать кухонный комбайн, то скорость необходимо уменьшить после того, как добавили муку. Форму для запекания смазать растительным маслом без запаха или сливочным. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут. Полученный бисквит разрезать на коржи, пропитать сначала ягодным сиропом, затем приготовленной ранее начинкой.