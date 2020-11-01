«Сытный и красивый ужин»: Высоцкая поделилась рецептом тыквы, фаршированной мясом и овощами

Юлия Высоцкая в эфире своего YouTube-шоу «Сладкое-соленое» обнародовала рецепт тыквы, фаршированной овощами и мясом.

больше по теме Серьезный гражданин с лопатой: Маликов запечатлел в саду двухлетнего сына в пуховом полупальто Актер вместе с наследником посадил фруктовое дерево.

«Ужасно вкусное настроение меня сегодня посетило, поэтому приготовим сытный и красивый ужин», — сказал она.

Звезда использовала 2 тыквы сорта баттернат (можно другую), 150 граммов сыра чеддера (тоже легко заменяется другим), 2 ветки петрушки, 4 столовые ложки оливкового масла, четверть столовой ложки соли (морской). В начинку актриса отправила 400 граммов говяжьего фарша, 200 граммов помидоров протертых пассата, 1 лук-порей, четвертинку перца чили, зубчик чеснока, пару столовых ложек оливкового масла, по половинке чайной ложки зиры, куркумы, корицы и соли морской.

Юлия разделила тыквы пополам, вынула семечки, разложила по противню, посолила, полила маслом и отправила на 30-40 минут запекаться в духовку на 200 градусах. В это же время полила на сковороду масло, прогрела на нем специи. Порезала белую часть порея, кинула в специи, обжарила. Измельчила чеснок, пропассировала вместе с луком. Также в конце добавила немного чили (в меру острый). Затем в сковороде оказался фарш. Звезда жарила его практически до готовности и в конце добавила томаты в собственном соку, перемешала, немного потушила.

Готовую тыкву актриса нафаршировала мясной начинкой, сверху присыпала тертым сыром. Поставила в духовку еще минут на 15, чтобы образовалась сверху корочка. Готовое блюдо посыпала рубленой зеленью.