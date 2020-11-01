«Фаршировать черносливом и вишней»: Ковальчук удивила рецептом приготовления голени индейки

Экс-солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук обнародовала в личном микроблоге рецепт блюда из мяса индейки. Ранее жена исполнителя Алексея Чумакова уже делилась с поклонниками своим вариантом приготовления голени птицы. Однако в этот раз Юлия решила изменить начинку для блюда.

Телеведущая назвала ингредиенты, которые помогут сделать мясо мягким и сочным.

«Многие угадали, что готовила я голень индейки , но никто не догадался, что фаршировать я ее буду черносливом и вишней», — призналась артистка.

На две голени Ковальчук взяла 100 граммов чернослива и столько же вишни. Артистка отметила, что вместо вишни можно использовать клюкву. К этому Юлия добавила 120 граммов сливочного масла, тимьян, соль и перец по вкусу.

Нарезанные ягоды Ковальчук размешала с маслом. И предварительно отделив кожицу от индейки, положила получившуюся смесь внутрь. Для удобства исполнительница посоветовала взять зубочистки и закрепить кожицу, чтобы начинка не вытекала.

Также знаменитость взяла один килограмм картофеля и порезала на четыре части. Приправив его, выложила но форму для запекания. Туда же отправилась и индейка. По словам Юлии, к блюду можно добавить головку чеснока.

«Все, положили сюда головку чеснока, замотали плотно фольгой и в духовку на полтора часа на 190 градусов», — резюмировала певица.

Юлия уточнила, что после того, как время выйдет, нужно полить блюдо образовавшимся от мяса соком. А дальше оставить его готовиться еще на 30 минут при температуре 210 градусов.