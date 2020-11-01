«Безумно вкусно и просто!»: Ивлев дал рецепт солянки «как в ресторане СССР»

Ведущий программ «На ножах» и «Адская кухня» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев обнародовал в личном блоге рецепт солянки, которую готовили в ресторанах в эпоху Советского Союза. Вкус ее, по словам телеповара, просто превосходен!

«В такую погоду я решил приготовить для вас один из самых красивых супов!» — презентовал свою солянку шеф.

На три литра супа он взял по 100 граммов краковской колбасы, охотничьих колбасок и сосисок, а также 200 граммов соленых огурцов, 2 литра воды, 80 граммов сливочного масла, 250 граммов репчатого лука, 80 граммов томатной пасты и столько же растительного масла, по 60 граммов маслин и оливок, лавровый лист. Перец, соль Константин положил по вкусу. Также понадобится лимон при подаче солянки к столу.

Повар нарезал огурцы, залил их кипятком в сотейнике, добавил кусочек сливочного масла и потушил 10 минут. В другом сотейнике обжарил лук (3 мин), добавив к нему позже томатную пасту. В третьем – обжарил на масле колбасные изделия до образования корочки.

В сотейник с луком, Ивлев отправил тушеные огурцы, копчености, перец, лавровый лист, оливки, маслины, размешал, влил кипяток и оставшийся после тушения огурцов рассол. На среднем огне прокипятил пять минут. Суп готов! Разлив по тарелкам, в каждую порцию положить по кусочку лимона.