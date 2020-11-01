Нежный завтрак: как приготовить блинчики с творожно-ягодной начинкой объяснила Высоцкая

Конвертики с творогом и вялеными ягодами научила делать Юлия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!»

Подготовьте следующие продукты для блинов: 250 миллилитров воды, 1 куриное яйцо, 100 граммов муки, 3 столовые ложки сахара, полторы – растительного масла, 1 чайную ложку разрыхлителя.

В начинку отправится 300 граммов творога, 3 столовые ложки сахарного песка, 1 куриное яйцо, 1 лимон, 50 граммов вяленых ягод (Высоцкая брала вишню и клюкву).

Вначале нужно приготовить блины. Взбить яйцо с сахаром, добавить муку и разрыхлитель, влить масло и воду, опять взбить. Пожарить.

Затем приготовить начинку. Снять с лимона цедру, смешать с творогом, сахаром, яйцом, ягодой.

Блины остудить, выложить на каждый немного начинки, сформировать конверты, обжарить с обеих сторон.