Со сметанной заливкой: Барановская поделилась рецептом ягодного пирога

Юлия Барановская успевает не только воспитывать троих детей, вести передачи на телевидении и радио. Она еще радует своих домашних вкусными блюдами собственного приготовления. На этот раз она решила побаловать домашних ягодным пирогом со сметанной заливкой.

Ингредиенты:

мука — 300 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 2 ст. л., сметана — 2 ст. л., ванилин — 1/2 ч. л. Для начинки: сметана — 300 г, сахар — 150 г, яйцо — 1 шт., крахмал — 1 ч. л., мука — 1 ст. л., ягоды — 300 г, сахар — 120 г.

больше по теме Татьяна Брухунова поделилась рецептом вкусной шарлотки Жена Петросяна слывет не только модницей, но и настоящим кулинаром.

Способ приготовления:

Растопленное масло, сметану, яйцо и ванилин хорошо перемешиваем. Добавляем муку и вымешиваем тесто. Оно должно быть нежным и не липнуть к рукам. Убираем в холодильник на 30 мин. Через 30 мин. достаеем тесто, раскатываем толщиной около 1 см, форму застилаем пергаментом и выкладываем в нее тесто, формируя бортики. Убираем на 15 мин. в морозильную камеру. К сметане добавляем сахар, ванилин, яйцо, 1 ч. л. крахмала, 1 ст. л. муки. Взбиваем до растворения сахара. В форму с тестом добавляем ягоды и заливаем кремом. Отправляем в духовку. Выпекаем 40 мин. при 190 градусах.