Без дрожжей и с тыквой: Высоцкая поделилась рецептом молдавского пирога на тоненьком тесте

Юлия Высоцкая на своем интернет-канале «Едим дома!» поделилась рецептом традиционного молдавского пирога. Плацинды — это по сути лепешки с начинкой, которую можно варьировать на свой вкус согласно содержимому холодильника и фантазии хозяйки. Актриса фаршировала их тыквой.

Наверняка многие оценят, что готовится это блюдо без дрожжей, да и ингредиенты на него используются очень простые.

Подготовьте для лепешки 350 граммов муки, 180 миллилитров воды, 100 миллилитров растительного масла, 50 граммов сливочного масла. В начинку отправится 500 граммов тыквы, 2 столовые ложки сахарного песка.

Замешиваем упругое тесто, соединив просеянную муку, горячую воду и столовую ложку растительного масла. Накрываем салфеткой и оставляем на 10 минут.

Разминаем активно тесто минут 10, оно в итоге не должно липнуть к ладоням. Кладем его в небольшую чашу или кастрюльку, погружаем в крупную с горячей водой. Под крышкой оставляем на 30 минут прогреваться.

В это время натираем тыкву, смешиваем с сахаром, удаляем лишний сок, переложив в дуршлаг.

Беремся за тесто — делим на 4 части, каждую раскатываем в небольшую лепешку типа оладушка, промазываем с обеих сторон растительным маслом и оставляем минут на 10.

Затем начинаем руками растягивать за края, должны получиться очень тоненькие типа лаваша лепешки, смазываем растительным маслом. Складываем в квадрат со всех сторон. Кладем в середину начинку, складываем конвертом, накрыв встречные углы один на другой. Потом так же нужно поступить со второй парой встречных углов. И еще раз, растягивая углы. Затем плацинды пожарить на сковороде или приготовить в духовке. Готовые пироги смазать сливочным маслом.