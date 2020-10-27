«Станет коронным на столе!»: Ивлев поделился фирменным рецептом мясного хлеба

Известный телеповар и ведущий программы «Адская кухня» Константин Ивлев обнародовал на своем YouTube-канале Ivlev chef необычный, но в то же время очень простой рецепт мясного хлеба.

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«А вы когда-нибудь пробовали мясной хлеб?! Сегодня научу вас готовить это блюдо. Поверьте, именно оно станет коронным на вашем столе!» — заявил знаменитый шеф-повар.

Для приготовления блюда понадобится 1 кг мяса, 4 яйца, 140 гр лука, соль и перец по вкусу. На соус подготовьте 400 гр шампиньонов, 50 гр сливочного масла, 200 мл сливок (33%), 50 мл коньяка, соль и перец по вкусу.

Лук нарезать произвольно, обжарить немного на растительном масле, в конце добавить немного сливочного масла. Готовить до золотистого цвета и мягкости.

Нарубить шампиньоны, бросить их в сотейник со сливочным маслом, сразу посолить, пропассировать. Когда они сильно уменьшатся в размере, влить коньяк. Как утверждает Константин, здесь можно не бояться, спирт из него выпарится под действием температуры, а благородный вкус останется. На это уйдет минуты три. Далее добавить сливки, приправить специями и солью, потушить до тех пор, пока на ложке не начнет оставаться плотный сливочный слой.

Мясо вместе с жареным луком прокрутить через мясорубку, посолить, поперчить. Помочить руки горячей водой, отбить фарш, подбрасывая, о разделочную доску.

Разделить фарш пополам, сделать из него две лепешки, положить на середину каждой по два вареных яйца. Сформировать два больших «пирога» из фарша и яиц. Положить их на противень, застеленный пергаментом, запечь в духовке на 210 градусах около 25 минут.

Готовое блюдо оставить на 5-10 минут, чтобы оно пропиталось соками. Есть его можно теплым или оставить на хранение и употреблять в пищу, как колбасу. Кусочки мясного хлеба полить соусом при подаче к столу.