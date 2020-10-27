Новый взгляд на котлеты: Высоцкая дала рецепт сочных куриных митболов

Актриса их готовит с сыром и чесноком.

Для тех, кто устал от обычных котлет, Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт митболов из куриного мяса с сыром. Они получаются очень сочными и вкусными, утверждает звезда.

Итак, нужно взять 400 граммов куриных бедер, столько же филе птицы, 40 граммов твердого сыра, 2 яйца, 70 граммов панировочных сухарей, 3 зубчика чеснока, половинку луковицы, пару столовых ложек растительного масла, пару веток петрушки, соль и перец — по вкусу.

С бедрышек снять мясо без кожи, перекрутить вместе с филе, смешать с натертым сыром, яйцом, нарубленными чесноком, петрушкой и луком, панировочными сухарями, посолить, поперчить. Фарш готов.

Сформировать из него небольшие колобки и обжарить их на масле со всех сторон. Затем разложить по противню и отправить в духовку допекаться (держать минут 10 на 180 градусах). Готовые митболы Высоцкая рекомендовала подавать со спагетти.