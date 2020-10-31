Ведьмины пальцы и другие «страшные» блюда на Хеллоуин

Хеллоуин* - не наш праздник, но отчего же детей не порадовать? Тем более что это совсем несложно.

Сосиски-мумии

Совсем простое угощение — сделайте его вместе с детьми.

НАДО (на 10 мумий): 10 сосисок · половина упаковки готового теста в пластинах · целый черный перец или целая гвоздика для глаз · 1 яйцо для смазывания.

ГОТОВИМ:

Пластину теста разрезаем на полоски шириной 1 см, слегка раскатываем в длину. Обматываем сосиску по спирали, формируя мумию («лицо» должно быть открыто). Вдавливаем в сосиску перец, имитируя глаза. Яйцо взбиваем, смазываем кисточкой наши мумии. Запекаем по инструкции к тесту (обычно 25 минут при температуре 180 °С).

Если у вас не перец, а гвоздика, будет еще красивее: запеките мумии без глаз, а затем надо нанизать на гвоздику крохотный кусок белого сыра (моцарелла, сулугуни) — это будет белок, и вставьте глаз в сосиску.

Ведьмины пальцы

Совсем простое печенье с целым миндалем — главное, правдоподобно сформировать эти самые пальцы.

НАДО (примерно на 15 пальцев): 100 г сливочного масла · 100 г сахара · 1/ 2 пакетика ванильного сахара · 1 яйцо · 250 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · 2 квадратика черного шоколада · 100 г миндаля · 2 ст. ложки кипятка · 1 ч. ложка какао-порошка.

ГОТОВИМ:

Размягченное масло взбиваем миксером. Добавляем яйцо, взбиваем. Просеиваем муку, добавляем в нее соль и разрыхлитель. В несколько приемов вводим в яично-масляную смесь. Руками вымешиваем тесто. Если оно слишком мягкое, текучее, подсыпьте еще 1 — 2 ст. ложки муки. Уберите тесто в холодильник на полчаса. Шоколад растопите в микроволновке и добавьте в него

2 ст. ложки кипятка, размешайте — это будет краска для пальцев.

Миндаль залейте кипятком на 5 минут и снимите кожуру. От теста отщипываем небольшие кусочки и формируем палец (неиспользуемое тесто держите в холодильнике, доставая по мере необходимости). На месте ногтевой пластины пальцем сделайте углубление. Кисточкой для рисования смажьте его шоколадной водой и вложите миндаль. На месте сочленения фаланг сделайте ножом надрезы, имитирующие морщинистую кожу, припудрите их какао кисточкой. Фаланги чуть сдавите с двух сторон, нарисуйте шоколадной водой тени. Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С.

Вампирское печенье

Тут даже духовка не пригодится.

НАДО: 10 шт. готового круглого печенья (выбирайте диаметром побольше): упаковка зефира-маршмеллоу · чтобы там были маленькие цилиндрики · красная глазурь (продается в кондитерских отделах готовая в тюбиках или в порошке, который надо заварить по инструкции) или шоколадная паста · горсть чищеного миндаля.

ГОТОВИМ:

Печеньки острым ножом режем пополам, смазываем их глазурью или шоколадной пастой. Из маршмеллоу формируем «зубные ряды». Кладем одну половинку печенья, образуя рот. Миндаль колем продольно и делаем с помощью осколков клыки. Их можно сделать и из зефира, вырезав треугольнички. При желании из зефира легко формируются и глаза. Получилось страшно вкусно!

*Хэллоуин (канун Дня всех святых) в западной традиции отмечается 31 октября. Все наряжаются в карнавальные костюмы (преимущественно изображающие монстров), дети стучатся к соседям, выпрашивая сладости.