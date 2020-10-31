Ведьмины пальцы и другие «страшные» блюда на Хеллоуин

Сосиски-мумии
Совсем простое угощение — сделайте его вместе с детьми.
НАДО (на 10 мумий): 10 сосисок · половина упаковки готового теста в пластинах · целый черный перец или целая гвоздика для глаз · 1 яйцо для смазывания.
ГОТОВИМ:
- Пластину теста разрезаем на полоски шириной 1 см, слегка раскатываем в длину.
- Обматываем сосиску по спирали, формируя мумию («лицо» должно быть открыто).
- Вдавливаем в сосиску перец, имитируя глаза.
- Яйцо взбиваем, смазываем кисточкой наши мумии.
- Запекаем по инструкции к тесту (обычно 25 минут при температуре 180 °С).
Если у вас не перец, а гвоздика, будет еще красивее: запеките мумии без глаз, а затем надо нанизать на гвоздику крохотный кусок белого сыра (моцарелла, сулугуни) — это будет белок, и вставьте глаз в сосиску.
Ведьмины пальцы
Совсем простое печенье с целым миндалем — главное, правдоподобно сформировать эти самые пальцы.
НАДО (примерно на 15 пальцев): 100 г сливочного масла · 100 г сахара · 1/ 2 пакетика ванильного сахара · 1 яйцо · 250 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · 2 квадратика черного шоколада · 100 г миндаля · 2 ст. ложки кипятка · 1 ч. ложка какао-порошка.
ГОТОВИМ:
- Размягченное масло взбиваем миксером.
- Добавляем яйцо, взбиваем.
- Просеиваем муку, добавляем в нее соль и разрыхлитель.
- В несколько приемов вводим в яично-масляную смесь.
- Руками вымешиваем тесто. Если оно слишком мягкое, текучее, подсыпьте еще 1 — 2 ст. ложки муки. Уберите тесто в холодильник на полчаса.
- Шоколад растопите в микроволновке и добавьте в него
2 ст. ложки кипятка, размешайте — это будет краска для пальцев.
- Миндаль залейте кипятком на 5 минут и снимите кожуру.
- От теста отщипываем небольшие кусочки и формируем палец (неиспользуемое тесто держите в холодильнике, доставая по мере необходимости).
- На месте ногтевой пластины пальцем сделайте углубление. Кисточкой для рисования смажьте его шоколадной водой и вложите миндаль.
- На месте сочленения фаланг сделайте ножом надрезы, имитирующие морщинистую кожу, припудрите их какао кисточкой. Фаланги чуть сдавите с двух сторон, нарисуйте шоколадной водой тени.
- Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С.
Вампирское печенье
Тут даже духовка не пригодится.
НАДО: 10 шт. готового круглого печенья (выбирайте диаметром побольше): упаковка зефира-маршмеллоу · чтобы там были маленькие цилиндрики · красная глазурь (продается в кондитерских отделах готовая в тюбиках или в порошке, который надо заварить по инструкции) или шоколадная паста · горсть чищеного миндаля.
ГОТОВИМ:
- Печеньки острым ножом режем пополам, смазываем их глазурью или шоколадной пастой.
- Из маршмеллоу формируем «зубные ряды».
- Кладем одну половинку печенья, образуя рот.
- Миндаль колем продольно и делаем с помощью осколков клыки. Их можно сделать и из зефира, вырезав треугольнички. При желании из зефира легко формируются и глаза. Получилось страшно вкусно!
*Хэллоуин (канун Дня всех святых) в западной традиции отмечается 31 октября. Все наряжаются в карнавальные костюмы (преимущественно изображающие монстров), дети стучатся к соседям, выпрашивая сладости.