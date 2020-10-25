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Высоцкая пошагово объяснила, как приготовить нежный чизкейк из готового печенья

Актриса утверждает, что его легкая консистенция порадует многих.

Высоцкая пошагово объяснила, как приготовить нежный чизкейк из готового печенья
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Сладкое-соленое"

«Нежная легкая консистенция и сливочный вкус», — так описала свой чизкейк Юлия Высоцкая в программе «Сладкое-соленое». И пошагово объяснила, как его приготовить. Попробуем?

Нам понадобится 300 граммов творога, 150 граммов жирной сметаны, 120 граммов сахарной пудры, 2 яйца, 50 граммов изюма, столовая ложка кукурузного крахмала, половинка чайной ложки ванильного экстракта, четверть чайной ложки соли. В корж отправится 200 граммов печенья и 80 граммов сливочного масла.

Печенье раскрошить, перетереть до однородности с мягким маслом. Взять форму, снаружи обернуть ее фольгой в несколько слоев. Выложить массу, распределить по дну, отправить в холодильник.

Готовый чизкейк
Готовый чизкейк. Кадр из шоу «Сладкое-соленое»

Взбить в блендере творог, сметану, крахмал, ваниль, яйца, пудру. Добавить соль. Пока взбивается масса, изюм размочить в чае или кипятке. Высыпать его в творожный состав, смешать.

Достать основу из холодильника, выложить на нее творожную массу. Готовить нужно на водяной бане. Для этого необходимо взять глубокий противень, заполнить водой, погрузить в него форму с фольгой и пока еще сырым чизкейком, выпекать минут 50-60.

Пирог Высоцкая рекомендует подавать охлажденным. Его можно покрыть жирной сметаной, сахарной пудрой.

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