Высоцкая пошагово объяснила, как приготовить нежный чизкейк из готового печенья

Актриса утверждает, что его легкая консистенция порадует многих.

«Нежная легкая консистенция и сливочный вкус», — так описала свой чизкейк Юлия Высоцкая в программе «Сладкое-соленое». И пошагово объяснила, как его приготовить. Попробуем?

Нам понадобится 300 граммов творога, 150 граммов жирной сметаны, 120 граммов сахарной пудры, 2 яйца, 50 граммов изюма, столовая ложка кукурузного крахмала, половинка чайной ложки ванильного экстракта, четверть чайной ложки соли. В корж отправится 200 граммов печенья и 80 граммов сливочного масла.

Печенье раскрошить, перетереть до однородности с мягким маслом. Взять форму, снаружи обернуть ее фольгой в несколько слоев. Выложить массу, распределить по дну, отправить в холодильник.

Взбить в блендере творог, сметану, крахмал, ваниль, яйца, пудру. Добавить соль. Пока взбивается масса, изюм размочить в чае или кипятке. Высыпать его в творожный состав, смешать.

Достать основу из холодильника, выложить на нее творожную массу. Готовить нужно на водяной бане. Для этого необходимо взять глубокий противень, заполнить водой, погрузить в него форму с фольгой и пока еще сырым чизкейком, выпекать минут 50-60.

Пирог Высоцкая рекомендует подавать охлажденным. Его можно покрыть жирной сметаной, сахарной пудрой.