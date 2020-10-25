«Нереально вкусно!»: Высоцкая дала рецепт ржаных бездрожжевых пирожков на кефире

ренцептыЮлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома» предложила приготовить карельские калитки, это открытые пирожки из ржаной муки без использования дрожжей. Тесто в них становится мягким за счет кефира.
Понадобится 450 граммов ржаной муки, 200 миллилитров кефира 2,5%, 7 картофелин, 100 миллилитров молока, 70 граммов масла сливочного.
Соединить муку с кефиром, замесить тесто до эластичного состояния. Укрыть пленкой, оставить на 30 минут. Из вареной картошки, масла и молока сделать пюре.
Тесто раскатать в форме колбаски, нарезать на кусочки (примерно, как грецкий орех), сделать колобки. Сформировать из них лепешки (толщина около 1, 5 мм), положить на серединку картошку, защипнуть края, пройдя по кругу, формируя чашку с рельефными краями.
Духовку разогреть до 200 градусов, разложить по противню кулинарную бумагу, потом пирожки, запечь 20 минут.
«А теперь потрясающая идея! Нарезаем тонко любую соленую рыбу: ставриду, сельдь, лосося. Маринуем красный лук в винном уксусе. На теплую калитку выкладываем рыбу, сверху — лук. Подаем к столу! Это нереально вкусно!» — прокомментировала рецепт Юлия Высоцкая.
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