«Нереально вкусно!»: Высоцкая дала рецепт ржаных бездрожжевых пирожков на кефире

Карельские калитки актриса рекомендует есть с соленой рыбой и лучком.

ренцептыЮлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома» предложила приготовить карельские калитки, это открытые пирожки из ржаной муки без использования дрожжей. Тесто в них становится мягким за счет кефира.

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Понадобится 450 граммов ржаной муки, 200 миллилитров кефира 2,5%, 7 картофелин, 100 миллилитров молока, 70 граммов масла сливочного.

Соединить муку с кефиром, замесить тесто до эластичного состояния. Укрыть пленкой, оставить на 30 минут. Из вареной картошки, масла и молока сделать пюре.

Тесто раскатать в форме колбаски, нарезать на кусочки (примерно, как грецкий орех), сделать колобки. Сформировать из них лепешки (толщина около 1, 5 мм), положить на серединку картошку, защипнуть края, пройдя по кругу, формируя чашку с рельефными краями.

Духовку разогреть до 200 градусов, разложить по противню кулинарную бумагу, потом пирожки, запечь 20 минут.