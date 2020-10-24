Татьяна Брухунова поделилась рецептом вкусной шарлотки

Жена Петросяна слывет не только модницей, но и настоящим кулинаром.

Молодая жена Евгения Петросяна радует своих фанатов не только самыми разнообразными модными образами. Часто она делится с ними и рецептами вкусных блюд. На этот раз в своем Instagram Татьяна Брухунова рассказала, как приготовить вкусную шарлотку.

Ингредиенты: 4 куриных яйца, 150-200 гр сахара, 100 гр сметаны, 100 гр сливочного масла, 200 гр творога, 250 гр муки, 1 чайная ложка разрыхлителя.

Способ приготовления: взбить яйца с сахаром. Добавить сметану, сливочное масло и творог, размешать в миксере. Нарезать мелкими кусочками яблоки. Половину теста залить в форму для запекания, выложить яблоки, залить оставшейся половиной. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов.