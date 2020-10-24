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С творогом и черникой: Наталия Антонова поделилась рецептом шоколадного пирога

Актриса рассказала фанатам, как можно приготовить легкий десерт.

С творогом и черникой: Наталия Антонова поделилась рецептом шоколадного пирога
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Каждый выходной актриса Наталия Антонова радует своих фанатов новыми рецептами сладостей. На этот раз в своем Instagram она поделилась способом приготовления шоколадного пирога с творогом и черникой.

«Выходной, а значит можно приготовить вкусный, легкий, шоколадный пирог с творогом и черникой!», — написала Антонова.

Наталия Антонова
Наталия Антонова. Фото: instagram.com/n.antonova

Ингредиенты:

Для теста: масло сливочное 120 г, сахар 50 г, яйцо 1 шт, мука 200 г, какао порошок 20 г, разрыхлитель 5 г, соль 2 щепотки.
Для начинки: творог 400-500 г, крахмал 20 г, яйцо 2 шт, сахар 80 г, ванильный сахар по вкусу,
ягоды 150-200 г.

Способ приготовления: сливочное масло, сахар, соль, муку, какао, разрыхлитель, измельчить в блендере. Добавить яйцо и перемешать. Отделить от теста третью часть, заморозить. Оставшуюся распределить руками по форме, наколоть вилкой и убрать в холодильник. Ингредиенты для начинки сложить в миску и с помощью погружного блендера превратить в однородную массу. К промытым и обсушенным ягодам добавить половину столовой ложки муки, размешать. Начинку выложить на тесто, разровнять. Тесто из морозилки, натереть на крупной терке и выкладывать на начинку. Выпекать пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

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